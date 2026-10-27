Curling

Curlerky v premiéře na domácím ME nestačily na Švýcarsko


27. 10. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČTK
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Povedený závěr druhého endu přihrál Švýcarkám rozhodující náskok
Zdroj: ČT sport

České curlerky pod vedením skipky Alžběty Zelingrové vstoupily do domácího mistrovství Evropy porážkou 3:8 s favorizovaným Švýcarskem. Utkání skupiny A skončilo v Ostravě předčasně po sedmé z osmi směn. Švýcarky obhajují na evropském šampionátu bronz. Češky, které byly loni na ME desáté, se utkají ve skupině A dále s Němkami, Italkami, Lotyškami a Norkami.

Český tým se dostal do složité situace už ve druhé směně, v níž soupeřky bodovaly čtyřmi kameny. Domácí sice následně snížily na 2:4, Švýcarky vedené Alinou Pätzovou ale skóre navyšovaly a po jejich dvou bodech v sedmé směně už zápas nepokračoval.

Ve středu se Češky střetnou s Itálií. Druhý den turnaje také začne soutěž mužů, v níž se domácí tým Lukáše Klímy netají semifinálovými ambicemi. Ve skupině B se čeští olympionici utkají s Polskem a Švýcarskem.

Evropský šampionát se hraje novým systémem. Dvanáct účastníků je rozděleno v obou kategoriích do dvou skupin, z nichž nejlepší dva týmy postoupí do semifinále. ME trvá do neděle.

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