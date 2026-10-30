Curling

ŽIVĚME v curlingu: Česko – Švédsko. Češky slaví na ME první výhru


30. 10. 2026Aktualizovánopřed 9 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK
Nahrávám video
ME v curlingu mužů: Česko – Švédsko
Zdroj: ČT sport

České curlerky si připsaly na domácím evropském šampionátu první vítězství, Německo zdolaly 6:3. Důležité utkání mužů se Švédskem sledujte na ČT sport Plus, večerní duel curlerek s Norskem si pak nenechte ujít na ČT sport od 18:30.

„Jsem pořád ještě trochu rozklepaná,“ uvedla bezprostředně po utkání Michaela Baudyšová, která odehrála zápas na pozici skipky. Byla nadšená z podpory publika. „Máme strašnou radost, že jsme jim mohli to vítězství dát,“ doplnila.

Nahrávám video
Sestřih utkání ME v curlingu žen Česko – Německo s ohlasem
Zdroj: ČT sport

Češky načaly utkání famózně, hned v prvním endu zahrály trojku. Němkám v dalším průběhu nedaly mnoho prostoru k vyrovnání a po odskočení na rozdíl čtyř bodů si pak už v závěru koncovku pohlídaly.

„Výhra je extrémně důležitá, nám se od začátku dařilo, jsme pyšná na tým, že jsme to takhle zvládly,“ dodala Baudyšová.

Nahrávám video
Záznam utkání ME v curlingu žen Česko – Německo
Zdroj: ČT sport

Český tým má bilanci 1-3 stejně jako Němky a Italky, které na závěr čeká vzájemný souboj. Norsko má na kontě dvě výhry a porážky. Ve hře tak bude maximálně nepostupové třetí místo ve skupině A.

Už před posledním hracím kolem je jasné, že semifinále budou hrát Švýcarky a Lotyšky, ve skupině B si s předstihem postup zajistily švédské obhájkyně titulu a Skotsko.

Čeští curleři mají na svém kontě tři výhry a v případě úspěchu proti silným Švédům by definitivně stvrdili postup do vysněného play-off. Ve skupině A už s jistotou obsadí první dvě místa Skotsko a Itálie.

Přečtěte si také

Češi díky Klímově trojce porazili Nory. Naopak curlerky si připsaly třetí porážku

Češi díky Klímově trojce porazili Nory. Naopak curlerky si připsaly třetí porážku

SESTŘIHCurleři načali domácí ME výhrami nad Švýcarskem a Polskem, Češky nestačily na Itálii

Curleři načali domácí ME výhrami nad Švýcarskem a Polskem, Češky nestačily na Itálii
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.