České curlerky si připsaly na domácím evropském šampionátu první vítězství, Německo zdolaly 6:3. Důležité utkání mužů se Švédskem sledujte na ČT sport Plus, večerní duel curlerek s Norskem si pak nenechte ujít na ČT sport od 18:30.
„Jsem pořád ještě trochu rozklepaná,“ uvedla bezprostředně po utkání Michaela Baudyšová, která odehrála zápas na pozici skipky. Byla nadšená z podpory publika. „Máme strašnou radost, že jsme jim mohli to vítězství dát,“ doplnila.
Češky načaly utkání famózně, hned v prvním endu zahrály trojku. Němkám v dalším průběhu nedaly mnoho prostoru k vyrovnání a po odskočení na rozdíl čtyř bodů si pak už v závěru koncovku pohlídaly.
„Výhra je extrémně důležitá, nám se od začátku dařilo, jsme pyšná na tým, že jsme to takhle zvládly,“ dodala Baudyšová.
Český tým má bilanci 1-3 stejně jako Němky a Italky, které na závěr čeká vzájemný souboj. Norsko má na kontě dvě výhry a porážky. Ve hře tak bude maximálně nepostupové třetí místo ve skupině A.
Už před posledním hracím kolem je jasné, že semifinále budou hrát Švýcarky a Lotyšky, ve skupině B si s předstihem postup zajistily švédské obhájkyně titulu a Skotsko.
Čeští curleři mají na svém kontě tři výhry a v případě úspěchu proti silným Švédům by definitivně stvrdili postup do vysněného play-off. Ve skupině A už s jistotou obsadí první dvě místa Skotsko a Itálie.