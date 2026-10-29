Curling

České curlerky si na ME připsaly třetí porážku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Fragmenty z utkání curlerek Česko – Lotyšsko
Zdroj: ČT sport

České curlerky na domácím mistrovství Evropy stále čekají na výhru. Nepřišla ani po utkání s Lotyšskem, tým skipky Alžběty Zelingrové prohrál 4:11. Na ženském turnaji je domácí výběr po předchozích porážkách od Švýcarska a Itálie už jako jediný bez vítězství a ve skupině A je prakticky bez šance na postup do semifinále. Český mužský tým se utká od 18:30 s Norskem, přímý přenos sledujte na ČT sport.

Lotyšky si připsaly ve třetím utkání druhou výhru poté, co ve čtvrtém endu zlomily čtyřmi body nerozhodný stav 2:2 a v sedmém uhrály dokonce pět bodů. Osmé dějství se za rozhodnutého stavu nehrálo.

Domácí reprezentantky mají ve skupinové fázi před sebou ještě páteční souboje s Německem a Norskem.

Naopak tým skipa Lukáše Klímy načal turnaj nadějně, když porazil 12:5 Polsko a 9:7 Švýcarsko. Další soupeř Norsko je po dvou zápasech ve skupině B bez výhry.

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