České curlerky si na ME připsaly třetí porážku

České curlerky na domácím mistrovství Evropy stále čekají na výhru. Nepřišla ani po utkání s Lotyšskem, tým skipky Alžběty Zelingrové prohrál 4:11. Na ženském turnaji je domácí výběr po předchozích porážkách od Švýcarska a Itálie už jako jediný bez vítězství a ve skupině A je prakticky bez šance na postup do semifinále. Český mužský tým se utká od 18:30 s Norskem, přímý přenos sledujte na ČT sport.
Lotyšky si připsaly ve třetím utkání druhou výhru poté, co ve čtvrtém endu zlomily čtyřmi body nerozhodný stav 2:2 a v sedmém uhrály dokonce pět bodů. Osmé dějství se za rozhodnutého stavu nehrálo.
Domácí reprezentantky mají ve skupinové fázi před sebou ještě páteční souboje s Německem a Norskem.
Naopak tým skipa Lukáše Klímy načal turnaj nadějně, když porazil 12:5 Polsko a 9:7 Švýcarsko. Další soupeř Norsko je po dvou zápasech ve skupině B bez výhry.