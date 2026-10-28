Čeští curleři zvládli vstup do domácího evropského šampionátu náramně. Duel s Polskem vyhráli 12:5. Ještě večer nastoupí tým Lukáše Klímy proti Švýcarsku. Přímý přenos sledujte od 19:00 na ČT sport Plus.
Poláci vedení Konradem Stychem přitom nezahájili duel proti mírným českým favoritům zle, ujali se vedení 2:0. Klíma však vzápětí reagoval skvělým posledním kamenem ve 2. endu a skóre se srovnalo.
Rozhodl čtvrtý end. Poláci špatně četli led, nezahráli několikrát přesně a Češi tvrdě trestali. Po šesti bodech svítilo o přestávce na tabuli skóre 8:3 ve prospěch Klímy a spol.
Zatímco čeští curleři udrželi koncentraci, Polákům se hra rozpadla a navzdory výhodě posledního kamene v pátém dějství utrpěli další ztrátu. Po čtyřech českých bodech už si členové týmů podávali ruce, jenže do kruhů se museli rychle vrátit a odehrát alespoň jeden povinný end. Polská dvojka už znamenala jen korekci.
Švédové ve středu ráno porazili Norsko 9:5. V áčku Rakušané přehráli Belgii jednoznačně 10:2, Skotové přetlačili Nizozemce 8:4 a Italové mírně překvapivě podlehli Německu 4:7.
Evropský šampionát se hraje novým systémem. Dvanáct účastníků je rozděleno v obou kategoriích do dvou skupin, z nichž nejlepší dva týmy postoupí do semifinále. ME trvá v Ostravě-Porubě do neděle.
Program vysílání ME v curlingu
Program vysílání ME v curlingu
Úterý 27. 10.
19:00 Švýcarsko – Česko (ženy) ČT sport
Středa 28. 10.
12:00 Polsko – Česko (muži) ČT sport
19:00 Česko – Švýcarsko (muži) celé na ČT sport Plus
Čtvrtek 29. 10.
18:30 Norsko – Česko (muži) ČT sport
Pátek 30. 10.
9:30 Česko – Německo (ženy) ČT sport
18:30 Norsko – Česko (ženy) ČT sport
Sobota 31. 10.
9:30 Španělsko – Česko (muži) ČT2
Neděle 1. 11.
10:00 finále (ženy) ČT sport
14:00 finále (muži) celé na ČT sport Plus