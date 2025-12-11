Olympijské hry

MOV vyzval svazy, aby zrušily omezení pro mládežnické ruské sportovce


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Mezinárodní olympijský výbor udělal velký krok k opětovnému začlenění Ruska a Běloruska do sportovních akcí. Na svém summitu vyzval sportovní svazy, aby ruským mládežnickým týmům a sportovcům umožnily znovu soutěžit bez omezení, tedy s vlastní vlajkou a hymnou.

Podle prohlášení MOV mají sportovci po celém světě základní právo na přístup ke sportu a na soutěžení bez politického vměšování nebo tlaku ze strany vládních organizací. Každá federace má sama rozhodnout, jak definovat mládežnické akce.

Na únorových olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo mohou Rusové a Bělorusové startovat stejně jako loni v Paříži jen jako neutrální individuální sportovci, pokud splní dané podmínky. Zákaz startů družstev z obou zemí platí od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.

Minulý měsíc judo jako první sportovní odvětví umožnilo ruským sportovcům s okamžitou platností startovat v národních barvách, pod svou vlajkou a s národní hymnou na akcích pořádaných mezinárodní federací IJF.

CAS nedávno rozhodl, že sportovci z Ruska a Běloruska se mohou jako neutrální zapojit do lyžařských a snowboardových kvalifikací, pokud splní požadavky MOV. Nyní se k arbitráži odvolali také biatlonisté.

