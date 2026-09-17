Český boxer Soquessa zahájil ME výhrou

Kelvin Soquessa porazil na úvod evropského šampionátu v boxu v Sofii belgického soupeře Hornela Ayiteviho. Třiadvacetiletý pražský rodák souboj ve váze do 70 kg vyhrál jednoznačně 5:0. Přímé přenosy z ME v boxu sledujte na ČT sport Plus.
V sobotním duelu o postup do čtvrtfinále se Soquessa utká s o rok mladším Rusem Sergejem Koldenkovem, který vyřadil po výhře r.s.c. krátce před koncem Nizozemce Finna Bose.
Na kontinentálním šampionátu v bulharské metropoli se představí ještě dalších sedm českých reprezentantů. V pátek čekají duely 1. kola Daniela Floriana (do 80 kg) a Daniela Komárka (do 85 kg).