Nejúspěšnější boxerka české historie Fabiana Bytyqi se v sobotu večer v Brně rozloučila s aktivní kariérou. Ve svém posledním zápase zvítězila na body nad Sarou Orszagiovou z Maďarska. Bývalá šampionka organizace WBC v lehké mini muší váhové kategorii si tak připsala 23. výhru v 28. zápase.
Nejúspěšnější česká boxerka Bytyqi se rozloučila vítězně s kariérou
V posledním utkání s třiadvacetiletou Orszagiovou absolvovala Bytyqi šest dvouminutových kol a poté symbolicky položila rukavice do středu ringu. Na tváři se jí objevily slzy.
„Box je sport pro tvrďáky, ale já tu stojím jako největší plačka. Chtěla bych poděkovat své rodině, že při mně vždycky stála, časy shazování byly hrozné a já byla brutálně nepříjemná, přesto mě v každém zápase podpořila,“ uvedla Bytyqi podle webu kaocko.cz.
Poděkovala taky fanouškům i sponzorům, kteří ji podporovali. „Největší poděkování patří Lukáši Konečnému, který mi dal šanci v profi boxu a spolu jsme to dotáhli na titul mistra světa a přepsali jsme historii. Nechci moc zdržovat, kdo chcete, jdeme na pivo,“ dodala s úsměvem.
Třicetiletá rodačka z Ústí nad Labem úmysl ukončit úspěšnou kariéru avizovala s předstihem. V listopadu si splnila jeden z posledních boxerských snů, když absolvovala zápas v Anglii. S jednadvacetiletou Francescou Hennessy prohrála na body. I přes prohru byla Bytyqi se zápasem spokojená. „I když zápas neskončil mojí zvednutou rukou nahoře, tak jsem si ho neskutečně užila,“ uvedla na svém instagramu.
Kariéru amatérské boxerky začala v roce 2011. O čtyři roky později debutovala mezi profesionály. Během dvou let se stala juniorskou mistryní světa WBC, mistryní Evropy WBO a stříbrnou šampionkou WBC.
Na vrcholu své kariéry získala čtyři tituly mistryně světa WBC v mini muší váze. Pak přišlo vážné zranění očnice, co mělo také dopad na konec kariéry. „Už od zlomeniny očnice vím, že jednou přijde konec. Nechtěla jsem, aby mi kariéru ukončilo zranění a pocit, že nemám jinou možnost,“ potvrdila Bytyqi pro web czechfighters.cz.
„Nebudu chtít pokračovat ani v amatérském ringu, profi ring byl místo, kde jsem se našla, takže se maximálně ukážu v tělocvičně na sparingu,“ řekla boxerka pro web czechfighters.cz. „Nechci být jednou z těch, co ohlásí konec a pak se do ringu vrací xkrát,“ dodala Češka s kosovskými kořeny.