Anna Fernstädtová sedmé místo z Cortiny a desáté z Lillehammeru vylepšila na lotyšské zastávce Světového poháru. V Siguldě česká skeletonistka skončila v čase 1:44,33 na čtvrtém místě a před blížící se olympiádou potvrdila stoupající formu. Z vítězství se radovala Němka Kim Meylemansová před Tabithou Stoeckerovou z Velké Británie, bronz získala Janine Flocková.
SESTŘIHFernstädtovou v Siguldě od medaile dělily čtyři setiny
Fernstädtová figurovala po prvním kole na šesté příčce. Ve druhém bronzová medailistka z letošního mistrovství světa zajela pátý čas a zaznamenala nejlepší výsledek v seriálu od začátku ledna, kdy byla druhá ve Winterbergu.
„Myslím, že se mi to povedlo dobře. V první jízdě jsem chybovala v patnáctce, protože jsem tam v tréninku spadla, takže jsem byla trochu nervózní. Druhá jízda byla o hodně lepší,“ uvedla Fernstädtová.
„Věděla jsem, že časy jsou našlapané a že jedna chyba mě může posunout o jedno nebo i o deset míst dozadu. Škoda těch čtyř setin. Ale zkusím to zítra a třeba se ty čtyři setiny otočí,“ řekla před pátečním druhým závodem.
Za nejrychlejší Kim Meylemansovou zaostala o 43 setin. Belgická závodnice vyhrála s náskokem 34 setin před Tabithou Stoeckerovou z Velké Británie, Rakušanka Janine Flocková na třetí příčce ztratila 39 setin.
„Bylo celkem hnusné počasí, takže závod nebyl úplně fér. Ti, co jeli v prvním i druhém kole vzadu, tak měli smůlu na horší dráhu. Ale i já jsem měla horší led a zajela jsem, co jsem potřebovala. Navíc dva osobáky na startu,“ přidala Fernstädtová.
V průběžném pořadí Světového poháru je Fernstädtová po třech závodech se ziskem 504 bodů šestá. Meylemansová na prvním místě má 625 bodů, za ní jsou Flocková (617 bodů) a Stoeckerová (604).
Výsledky SP skeletonistek v Siguldě
Výsledky SP skeletonistek v Siguldě
Ženy: 1. Meylemansová (Belg.) 1:43,90 (51,97+51,93), 2. Stoeckerová (Brit.) -0,34 (51,82+52,42), 3. Flocková (Rak.) -0,39 (51,96+52,33), 4. Fernstädtová (ČR) -0,43 (52,14+52,19).
Průběžné pořadí SP (po 3 ze 7 závodů): 1. Meylemansová 625, 2. Flocková 617, 3. Stoeckerová 604, ...6. Fernstädtová 504.