Zuzana Maděrová postoupila znovu do semifinále Světového poháru v paralelním obřím slalomu. Česká snowboardistka si připsala čtvrté místo poté, co prohrála souboj o stupně vítězů s Japonkou Cubaki Mikiovou. Vyhrála Rakušanka Sabine Payerová, která si tím upevnila vedení v celkovém pořadí seriálu.
Maděrová opět mezi snowboardovou elitou. V Itálii jela malé finále
Dvaadvacetiletá Maděrová se i na nejprudším svahu v kalendáři snowboardového Světového poháru ukázala ve formě. V kvalifikaci byla druhá za Mikiovou. V osmifinále si poradila se Švýcarkou Jessikou Kaiserovou, ve čtvrtfinále porazila Michelle Dekkerovou z Nizozemska.
Prodloužila tak svou sérii postupů do semifinále a stejně jako v sobotu v Cortině d'Ampezzo se utkala s Rakušankou Payerovou. V boji o první letošní finále na rozbité trati v prudké části chybovala a nabrala výraznou ztrátu. Ani Payerová nejela úplně čistě a Maděrová se k ní dotahovala, ale o 28 setin prohrála.
V duelu o třetí místo jí naopak úvod vyšel lépe než japonské královně loňského ročníku SP, ale Mikiová pak zrychlila a dostala se na stupně vítězek. Jedinou medailí Maděrové zůstává sobotní bronz z Cortiny, v průběžném pořadí SP si polepšila na čtvrté místo.
„Je to čtvrté semifinále v řadě, což je skvělé. Samozřejmě bych byla radši, kdyby to cinklo, ale mám další šanci v sobotu v Davosu. Podmínky byly dneska bojové. Bylo to měkké, rozbité. Měli to ale všichni úplně stejné, takže se nedá říct, že by měl někdo výhodu. Doufejme, že v sobotu to bude lepší,“ řekla Maděrová.
Finále vyhrála Payerová o 36 setin před Polkou Aleksandrou Krolovou-Walasovou. Mužské stupně vítězů měly čistě italské obsazení. Vyhrál Roland Fischnaller před Aaronem Marchem a Mirkem Felicettim. Světový pohár bude pokračovat v sobotu paralelním slalomem v Davosu.
Z českých reprezentantů se do vyřazovacích bojů prosadila jen Maděrová. Adéla Keclíková, Klára Šonková, Adam Počinek a Kryštof Minárik vypadli v kvalifikaci.