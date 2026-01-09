Boby a skeleton

Fernstädtová tentokrát bez medaile, ve Svatém Mořici až osmnáctá


Obě jízdy Anny Fernstädtové ve Svatém Mořici
Zdroj: ČT sport

Skeletonistka Anna Fernstädtová na Světovém poháru ve Svatém Mořici obsadila 18. místo a nenavázala na dvě předchozí pódiová umístění. Zaznamenala nejhorší výsledek v SP od loňského ledna. V pořadí mistrovství Evropy obsadila 11. příčku.

Podruhé v sezoně vyhrála Kim Meylemansová z Belgie a posunula se do čela průběžného pořadí seriálu. Na druhé pozici skončila se ztrátou 1,11 sekundy Američanka Kelly Curtisová, třetí byla Brazilka Nicole Silveiraová.

Fernstädtová byla před týdnem třetí ve Winterbergu a předtím na konci prosince dojela druhá v Siguldě. Ve Svatém Mořici se však devětadvacetileté české reprezentantce nedařilo a zaznamenala nejhorší výsledek ve Světovém poháru od loňského ledna.

Po první jízdě byla Fernstädtová až na 21. místě poté, co jí nevyšel start. Ve druhém kole si díky třináctému nejrychlejšímu času polepšila na konečnou 18. příčku. Za Meylemansovou zaostala o 2,27 sekundy.

V průběžném pořadí si před závěrečným závodem sezony Fernstädtová pohoršila o jedno místo a na páté příčce má 994 bodů. Meylemansová vede s 1243 body před Jacqueline Pfeiferovou z Německa (1113).

Závody SP a mistrovství Evropy v jízdě na skeletonu ve Svatém Mořici

Ženy:
1. Meylemansová (Belg.) 2:21,01 (1:10,78+1:10,23), 2. Curtisová (USA) -1,11 (1:11,44+1:10,68), 3. Silveiraová (Braz.) -1,17 (1:11,38+1:10,80), .. 18. (v ME 11.) Fernstädtová (ČR) -2,27 (1:12,01+1:11,27).
Průběžné pořadí SP (po 6 ze 7 závodů): 1. Meylemansová 1243, 2. Pfeiferová (Něm.) 1113, 3. Flocková (Rak.) 1102, .. 5. Fernstädtová 994

