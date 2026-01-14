Biatlon

EXKLUZIVNĚŽe to bude v Ruhpoldingu lážo plážo? Ani náhodou, upozorňuje Vinklárková. Co trápí Jislovou?


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport
1 minuta
Štafeta biatlonistek pozná v Oberhofu změny
Zdroj: ČT sport

Až vyjede Tereza Vinklárková během štafety Světového poháru v Ruhpoldingu na trať, pojede poslední úsek. A jak sama říká, není to vůbec něco, čeho by se měla zaleknout. Přímý přenos závodu na 4x6 km sledujte od 14:15 na ČT sport a ČT sport Plus.

„Pamatuju si, že když jsem někdy jela nějakou dorosteneckou štafetu na mistrovství světa, kde byla i Makula, tam jsem finišovala také a myslím, že jsem to zvládla velmi obstojně. Takže se můžu odrazit od toho,“ tvrdí Vinklárková v rozhovoru pro ČT sport.

12 minut
Sestřih štafety biatlonistek v Oberhofu
Zdroj: ČT sport

Že Markéta Davidová štafetu v Chiemgau Areně vynechá, bylo jasné už dopředu. Kdo ale místo ní pojede, už ne.

Vinklárkové se ovšem povedly závody v nižším IBU Cupu, které hostil Arber. Ve zkráceném individuálu a poté i ve sprintu byla na 22. místě. A proto je teď v Ruhpoldingu.

Generálku na olympijské hry biatlonisté absolvují v příštím týdnu v Novém Městě na Moravě. Ruhpolding a Osrblí v IBU Cupu jsou ovšem poslední místa, kde mohou závodníci zabojovat o nominaci do únorové Anterselvy. A Vinklárková je mezi nimi.

8 minut
Sestřih štafety biatlonistek v Hochfilzenu
Zdroj: ČT sport

„Člověk nad tím nesmí přemýšlet a dělat výkony, které jsou nejlepší pro něj, a snažit se udělat to nejlepší. Pokaždé, když by se závod nepovedl, pak ví, že to třeba rozhoduje při nějakých dalších rozhodnutích realizačního týmu a trenérů,“ ví Vinklárková, která před Vánoci v Annecy dojela ve sprintu s dvěma chybami devadesátá.

Sníh v Ruhpoldingu jí během úterního tréninku přišel v pořádku. „Líbí se mi to, je to takový jezdivý. Myslím, že jsem na to docela trénovala letos techniku na lyžích. Ale zároveň tady určitě nějakej kopeček bude, takže to nebude lážo plážo, že se budu flákat,“ usmívá se sedmadvacetiletá závodnice.

„Vypadá to, že dva dny tu teď bude hodně rychlá podmínka. V pondělí tu bylo minus 10 a odpoledne začalo pršet. Pro Ruhpolding je typické, že ráno mrzne a přes den je teplo,“ vypráví pro svazový web trenér Ondřej Rybář.

9 minut
Sestřih štafety biatlonistek v Östersundu
Zdroj: ČT sport

Štafetu pojedou i Lucie Charvátová a Tereza Voborníková, závod ale bude rozjíždět Jessica Jislová, která neprožívá výsledkově dobrou sezonu.

Za sebou má totiž vinou nemocí pokaženou letní přípravu a manko stále dohání. I proto se nezúčastnila SP v Annecy a připravovala se individuálně. Jejím nejlepším umístěním v ročníku bylo dosud 67. místo ve vytrvalostním závodu v Östersundu.

„Moje tělo neumí pracovat s tím laktátem, který se vytváří při zátěži. Ten pocit, který mám od startu do cíle, je takovej, kterej jsem měla v těch nejtěžších finiších,“ vysvětluje Jislová.

Ta byla dosud u všech štafet sezony. Naposledy minulý týden v Oberhofu z toho bylo jedenácté místo. Jak si Češky povedou tentokrát?

