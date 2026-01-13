Biatlon

Štafeta v Ruhpoldingu tentokrát bez Davidové. Trenéři ukázali na netradiční finišmanku


13. 1. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport

Světový pohár v biatlonu pokračuje pátou zastávkou. Ve středu se pojede v Ruhpoldingu vůbec poslední ženská štafeta před olympijskými hrami. A čeští trenéři zkouší různé varianty. Ta pro generálku je už známá. Jaké tedy bude složení jednotlivých úseků? Přímé přenosy a zpravodajství ze SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus, štafetu biatlonistek sledujte ve středu od 14:15.

V bavorském středisku nastoupí česká sestava v podobě Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková. Zásadní otázkou tak zní, proč tentokrát nepojede Markéta Davidová.

12 minut
Sestřih štafety biatlonistek v Oberhofu
Zdroj: ČT sport

„Chtěli jsme dát Makuli trochu odpočinout, mezi těmi závody byl prostor toho využít,“ vysvětluje trenér Lukáš Dostál v rozhovoru pro ČT sport.

„Takže jsme toho využili, povolali jsme Terku (Vinklárkovou, pozn. red.) z IBU Cupu a dáme ji na čtvrtý úsek, protože ty první tři úseky letos fungovaly,“ dodává Dostál.

5 minut
České ohlasy po štafetě v Oberhofu
Zdroj: ČT sport

Ve víkendové štafetě v Oberhofu byly Jislová, Charvátová, Davidová a Voborníková jedenácté, nejhůře v sezoně. Zvítězily Francouzky před Norkami a Němkami.

Nejlepším umístěním Vinklárkové v této sezoně SP je 64. místo z vytrvalostního závodu v Östersundu. V nižším IBU Cupu to bylo 14. místo ve sprintu v Ridnaunu.

1 minuta
Štafeta biatlonistek pozná v Oberhofu změny
Zdroj: ČT sport

Už je také jisté, že po vynechané zastávce v Oberhofu ze zdravotních důvodů se Johan-Olav Botn a Sturla Holm Laegreid zapojí opět do elitního seriálu.

Hvězdní Norové jsou v sestavě pro Ruhpolding a měli by tak závodit poprvé od prosincového úmrtí kolegy Siverta Guttorma Bakkena. Botn se pokusí získat zpátky žlutý dres lídra. SP v Chiemgau Areně nabídne štafety, sprinty a stíhací závody.

ČTĚTE TAKÉ

SESTŘIHČeská štafeta ve strhujícím závodu skončila šestá, v Oberhofu slavili Norové

11. 1. 2026

Česká štafeta ve strhujícím závodu skončila šestá, v Oberhofu slavili Norové

SESTŘIHFrancouzky a pak dlouho nic. Češky dojely po třech trestných kolech jedenácté

10. 1. 2026

Francouzky a pak dlouho nic. Češky dojely po třech trestných kolech jedenácté
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.