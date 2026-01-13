Světový pohár v biatlonu pokračuje pátou zastávkou. Ve středu se pojede v Ruhpoldingu vůbec poslední ženská štafeta před olympijskými hrami. A čeští trenéři zkouší různé varianty. Ta pro generálku je už známá. Jaké tedy bude složení jednotlivých úseků? Přímé přenosy a zpravodajství ze SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus, štafetu biatlonistek sledujte ve středu od 14:15.
Štafeta v Ruhpoldingu tentokrát bez Davidové. Trenéři ukázali na netradiční finišmanku
V bavorském středisku nastoupí česká sestava v podobě Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková. Zásadní otázkou tak zní, proč tentokrát nepojede Markéta Davidová.
„Chtěli jsme dát Makuli trochu odpočinout, mezi těmi závody byl prostor toho využít,“ vysvětluje trenér Lukáš Dostál v rozhovoru pro ČT sport.
„Takže jsme toho využili, povolali jsme Terku (Vinklárkovou, pozn. red.) z IBU Cupu a dáme ji na čtvrtý úsek, protože ty první tři úseky letos fungovaly,“ dodává Dostál.
Ve víkendové štafetě v Oberhofu byly Jislová, Charvátová, Davidová a Voborníková jedenácté, nejhůře v sezoně. Zvítězily Francouzky před Norkami a Němkami.
Nejlepším umístěním Vinklárkové v této sezoně SP je 64. místo z vytrvalostního závodu v Östersundu. V nižším IBU Cupu to bylo 14. místo ve sprintu v Ridnaunu.
Už je také jisté, že po vynechané zastávce v Oberhofu ze zdravotních důvodů se Johan-Olav Botn a Sturla Holm Laegreid zapojí opět do elitního seriálu.
Hvězdní Norové jsou v sestavě pro Ruhpolding a měli by tak závodit poprvé od prosincového úmrtí kolegy Siverta Guttorma Bakkena. Botn se pokusí získat zpátky žlutý dres lídra. SP v Chiemgau Areně nabídne štafety, sprinty a stíhací závody.