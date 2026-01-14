Zatímco v Oberhofu byla před pár dny sestava českých biatlonistek pouze čtyřčlenná, pro Ruhpolding, tedy další německý podnik Světového poháru, je doplňuje Tereza Vinklárková. Co dalšího vyplývá pro pátou zastávku elitního seriálu? Přímé přenosy a zpravodajství ze SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Startuje SP v Ruhpoldingu. Davidová má na úvod volno, Moravec radí nepodcenit střelnici
O úsecích středeční štafety již ČT sport informovala v úterý. Trenéři chtějí pošetřit Markétu Davidovou. Generálku na únorovou olympijskou Anterselvu tak pojedou Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková.
„Holky jely do Oberhofu ve čtyřech a věděli jsme, že do Ruhpoldingu vezmeme jednu holku z IBU Cupu pro štafetu. A Tereza Vinklárková byla v Arberu nejlepší ve dvou ze tří závodů,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář pro svazový web.
„Jak závody Světového poháru v Ruhpoldingu, tak závody IBU Cupu v Osrblí jsou ještě součástí olympijské nominace,“ doplnil Rybář.
Vinklárkovou tedy čeká v Ruhpoldingu premiéra. To ale neznamená, že by se Davidová neúčastnila dalších závodů. Podle Rybáře jde spíše o preventivní opatření, které vyplynulo z dohod daných ještě během přípravy před sezonou.
Takto bude mít Davidová čtyři dny bez závodů na odpočinek, dosud totiž odjela úplně všechno, což po operaci ploténky není málo.
„Nechci říct, že je v Ruhpoldingu snadná trať. Člověk musí pořád pracovat, ale oproti Oberhofu je to rychlá trať. Myslím si, že se bude střílet rychle i přesně. Rozdíly budou výrazně menší, bude to podobně namačkané jako v Hochfilzenu,“ uvedl trenér Jakub Procházka.
„Klukům bych v Ruhpoldingu poradil, aby nepodcenili střelnici. Zdá se lehká, a ona i je, ale viděl jsem tu ve štafetách zaváhání od lidí, od kterých byste to nečekali,“ sdělil další z trenérů Ondřej Moravec. Muže čeká štafeta ve čtvrtek. Poté se pojedou ještě sprinty a stíhačky.
Češky mají za sebou v této sezoně celkem tři štafetové závody. Na úvod byly ve Švédsku bronzové, poté v Rakousku sedmé. Na jedenácté pozici skončily minulý týden v Oberhofu.
Na vítězné Francouzky, které triumfovaly podruhé v sezoně, ztratily bezmála čtyři minuty. Na vině byla i dvě trestná kola Charvátové a jeden trestný okruh Davidové. Jak mimochodem připomíná svazový web, Ruhpolding je jediným areálem SP, kde Davidová ještě nepronikla do nejlepší desítky.