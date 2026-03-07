Tereza Voborníková dosáhla ve finském Kontiolahti na další skvělý výsledek. Po čtvrtém místě z individuálu přidala páté místo ze závodu s hromadným startem. Oproti vytrvalostnímu závodu sice dvakrát chybovala na střelnici, ale na trati předvedla šestý nejrychlejší čas, který ji dopomohl k dobrému celkovému výsledku, kterým navázala na bronz z olympijských her. Závod vyhrála Francouzka Julia Simonová. Od 15:40 poběží štafetu muži, kterou budete moci sledovat na ČT sport a ČT sport Plus.
Voborníková přidala v Kontiolahti další parádní výsledek, v masáku doběhla pátá
Voborníková potvrdila dobrou formu z posledních týdnů a skončila v nejlepší pětici potřetí za sebou. Pátým místem ze závodu s hromadným startem vyrovnala svůj druhý nejlepší výsledek v SP.
Rodačku z Vrchlabí dělilo od vítězné Simonové 15,2 sekundy. Ve finiši sice nestačila o tři desetiny na Němku Marlene Fichtnerovou, udržela ale za sebou olympijskou šampionku Océane Michelonovou z Francie. Celkově měla šestý běžecký čas.
Voborníková, která se závodu účastnila jako jediná z českých reprezentantek, začala bezchybnou položkou vleže. V Kontiolahti tak po čtvrtečním vytrvalostním závodě zvládla stoprocentně pátou střelbu po sobě.
Při druhé střelbě vleže dvojnásobná juniorská mistryně světa z roku 2022 minula třetí terč a klesla na 13. místo. Na úvodní střelbě vestoje netrefila hned první ránu a pohoršila si ještě o tři příčky.
U závěrečné „stojky“ však Voborníková nechybovala a do posledního kola vbíhala jako devátá. V závěrečném úseku se dostala na páté místo, které udržela až do cíle. V posledním kole měla nejrychlejší běžecký čas.
Trojnásobná olympijská vítězka z letošních her Simonová vybojovala druhé vítězství v sezoně po lednovém triumfu v závodu s hromadným startem na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Chybovala jen na úvodní střelecké položce, poté už byla do konce závodu stoprocentní.