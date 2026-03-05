Necelé dva týdny po skončení zimních olympijských her se do starých kolejí vrací Světový pohár v biatlonu. První díl třetího trimestru hostí finské Kontiolahti a diváci uvidí vytrvalostní závody, štafety a masáky. Všechny přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Voborníková vyhlíží start v Kontiolahti: Už jsem se těšila, až to všechno utichne
Pozornost bude upřena zejména na Terezu Voborníkovou, bronzovou medailistku z olympijského hromadného startu.
„Přišlo mi, že jsem se vlastně vůbec nezastavila, ale zároveň to byly všechno takové příjemné věci,“ líčila Voborníková v rozhovoru pro ČT sport.
„Doma jsem si to moc užila a zároveň jsem se těšila i na závody, až to všechno trochu utichne,“ dodala. Letos Voborníková zajela i zatím nejlepší český výsledek ve vytrvalostním závodu, byť zkráceném. V Novém Městě na Moravě byla s dvěma chybami desátá.
V nominaci jsou také Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková. Právě ta si v olympijském individuálním závodě zajela jedenáctým místem kariérní maximum.
„Někdo mi říkal, že budu obhajovat svůj nejlepší výsledek ve stejné disciplíně. Moc se těším. Nemám očekávaní, že by se mi ten závod neměl povést, ale stát se může cokoliv,“ usmívala se Vinklárková.
Chybí naopak Markéta Davidová, která kvůli opětovným potížím s vyhřezlou ploténkou ukončila sezonu. Nepočítá se ani s Ilonou Plecháčovou nebo Hedou Mikolášovou.
„Závodí na mistrovství světa juniorů a paralelně se jede také IBU Cup v Americe,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář. K dispozici není ani Kristýna Otcovská, která je ve fázi rekonvalescence po streptokokové infekci.
Muži jsou ve stejném složení jako na olympijských hrách v Itálii. Vedle Michala Krčmáře jsou v nominaci také Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák. Kvůli zdravotním potížím chybí Jonáš Mareček.
Starty Češek ve vytrvalostním závodu v Kontiolahti
Tereza Vinklárková (8), Tereza Voborníková (18), Lucie Charvátová (55), Jessica Jislová (76).
V nominaci byl původně i Vítězslav Hornig, ten ale kvůli viróze nakonec s českým týmem neodcestoval. Devatenáctý muž průběžného pořadí seriálu přijde minimálně o dva závody. Kdy se k týmu připojí, není jasné.
Po SP v Kontiolahti přijde na řadu další díl elitního seriálu v estonském Otepää, sezonu pak zakončí závěrečný díl SP v norském Oslu, který je na programu od 19. do 22. března.