Biatlon

Voborníková vyhlíží start v Kontiolahti: Už jsem se těšila, až to všechno utichne


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport, ČTK

Necelé dva týdny po skončení zimních olympijských her se do starých kolejí vrací Světový pohár v biatlonu. První díl třetího trimestru hostí finské Kontiolahti a diváci uvidí vytrvalostní závody, štafety a masáky. Všechny přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Pozornost bude upřena zejména na Terezu Voborníkovou, bronzovou medailistku z olympijského hromadného startu. 

„Přišlo mi, že jsem se vlastně vůbec nezastavila, ale zároveň to byly všechno takové příjemné věci,“ líčila Voborníková v rozhovoru pro ČT sport.

„Doma jsem si to moc užila a zároveň jsem se těšila i na závody, až to všechno trochu utichne,“ dodala. Letos Voborníková zajela i zatím nejlepší český výsledek ve vytrvalostním závodu, byť zkráceném. V Novém Městě na Moravě byla s dvěma chybami desátá.

V nominaci jsou také Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková. Právě ta si v olympijském individuálním závodě zajela jedenáctým místem kariérní maximum.

Nahrávám video
Biatlonistky se představí v Kontiolahti
Zdroj: ČT sport

„Někdo mi říkal, že budu obhajovat svůj nejlepší výsledek ve stejné disciplíně. Moc se těším. Nemám očekávaní, že by se mi ten závod neměl povést, ale stát se může cokoliv,“ usmívala se Vinklárková.

Chybí naopak Markéta Davidová, která kvůli opětovným potížím s vyhřezlou ploténkou ukončila sezonu. Nepočítá se ani s Ilonou Plecháčovou nebo Hedou Mikolášovou.

„Závodí na mistrovství světa juniorů a paralelně se jede také IBU Cup v Americe,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář. K dispozici není ani Kristýna Otcovská, která je ve fázi rekonvalescence po streptokokové infekci.

Muži jsou ve stejném složení jako na olympijských hrách v Itálii. Vedle Michala Krčmáře jsou v nominaci také Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák. Kvůli zdravotním potížím chybí Jonáš Mareček.

Starty Češek ve vytrvalostním závodu v Kontiolahti

Tereza Vinklárková (8), Tereza Voborníková (18), Lucie Charvátová (55), Jessica Jislová (76).

V nominaci byl původně i Vítězslav Hornig, ten ale kvůli viróze nakonec s českým týmem neodcestoval. Devatenáctý muž průběžného pořadí seriálu přijde minimálně o dva závody. Kdy se k týmu připojí, není jasné.

Po SP v Kontiolahti přijde na řadu další díl elitního seriálu v estonském Otepää, sezonu pak zakončí závěrečný díl SP v norském Oslu, který je na programu od 19. do 22. března.

ČTĚTE TAKÉ

Voborníková je zpátky doma. Medaili předá tatínkovi a těší se na smažený květák

23. 2. 2026

Voborníková je zpátky doma. Medaili předá tatínkovi a těší se na smažený květák
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.