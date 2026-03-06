Střelecky dosti nevydařený vytrvalostní závod Světového poháru prožili čeští biatlonisté. Nejlepší z nich byl se čtyřmi chybami Michal Krčmář na 33. místě. V Kontiolahti zvítězil Francouz Éric Perrot a zajistil si tak malý křišťálový glóbus za triumf v disciplíně. Další dvě místa obsadili Norové: Sturla Holm Laegreid a Vetle Christiansen. Přímé přenosy ze SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
SESTŘIHIndividuál pro Perrota, Češi střelecky neexcelovali. Do Finska už míří Hornig
Čeští biatlonisté startovali ve vytrvalostním závodu stejně jako jejich týmové kolegyně ve čtyřech, protože Vítězslav Hornig měl za sebou nemoc.
Jak ale ČT sport potvrdil trenér Michael Málek, Hornig už v době závodu seděl v letadle směr Finsko, v sobotu by měl v Kontiolahti absolvovat trénink.
Pokud vše půjde podle plánu, v neděli by jej měl čekat závod s hromadným startem. Ještě předtím ale čeká v sobotu muže štafeta a ženy masák, v neděli se pak disciplíny otočí.
Na trať vyjel jako první z Čechů Mikuláš Karlík a stejně jako Michal Krčmář nechal na čtyřech položkách čtyři minely.
„Bylo to složité, ale ne takové, že by si s tím člověk nedokázal poradit. Na první ležce jsem to úplně nevyhodnotil, vleže to byly těsné rány, které tam vypadly. Jsou to čtyři minuty a střelecky to nebyl dobrý závod,“ uvedl Krčmář v rozhovoru pro ČT sport.
„Běžecky nebyl problém, tam jsem navázal na Anterselvu. Ještě furt jsem dobře připravenej, jen to musím spojit,“ dodal Krčmář, který měl 14. běžecký čas.
Nadšený nebyl ani devětatřicátý Karlík. „Před startem jsem byl bolavej, bál jsem se toho. Trochu mě mrzelo, že jsem se neměl koho chytit v tom závodě. Musel jsem to tvořit celé sám, to pro mě bylo pak těžké. Chyby na střelnici mě mrzí, kdyby to bylo o dvě rány lepší, vypadalo by to jinak.“
Tomáš Mikyska chyboval pětkrát a skončil na 64. pozici, Petr Hák nechal na střelnici hned šest nesestřelených terčů, celkově byl třiaosmdesátý.
Čtyřiadvacetiletý Perrot vyhrál čtvrtý pohárový závod v sezoně a třetí po sobě. V lednu před olympijskými hrami triumfoval ve zkráceném závodě i závodě s hromadným startem v Novém Městě na Moravě. V průběžném pořadí navýšil vedení na 127 bodů před Italem Tommasem Giacomelem, který kvůli zdravotním potížím se srdcem v Kontiolahti chybí.
Perrotovi k triumfu pomohla přesná střelba a druhý nejrychlejší běh. Laegreid, který také neminul jediný terč, ztratil 29,9 sekundy. Na prvních čtyřech příčkách skončili biatlonisté bez trestných minut, tedy také Ital Lukas Hofer.
SP v biatlonu v Kontiolahti
Muži – vytrvalostní závod (20 km): 1. Perrot (Fr.) 44:55,7 (0 tr. minut), 2. Laegreid -29,9 (0), 3. Christiansen (oba Nor.) -47,9 (0), 4. Hofer (It.) -1:18,1 (0), 5. Nawrath (Něm.) -2:19,6 (2), 6. Uldal (Nor.) -2:20,1 (1), ...33. Krčmář -5:15,7 (4), 39. Karlík -5:38,9 (4), 64. Mikyska -7:38,0 (5), 83. Hák (všichni ČR) -9:30,4 (6).
Konečné pořadí vytrvalostních závodů (po 3 závodech): 1. Perrot 211, 2. Botn (Nor.) 141, 3. Jacquelin (Fr.) 133, 4. Laegreid 125, 5. Hofer 123, 6. Uldal 120, ...28. Hornig (ČR) 40, 29. Krčmář 40, 74. Karlík 2.
Průběžné pořadí (po 15 z 21 závodů): 1. Perrot 924, 2. Giacomel (It.) 797, 3. Samuelsson (Švéd.) 697, 4. Botn 652, 5. Dale-Skjevdal (Nor.) 532, Fillon Maillet 519, ...19. Hornig 257, 21. Krčmář 240, 56. Mikyska 50, 57. Karlík 49, 73. Mareček 20, 93. Štvrtecký (všichni ČR) 4.