Po medaili Terky je to hned veselejší. Pomůže celému týmu, je přesvědčen Krčmář


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport, biatlon.cz

Po biatlonistkách jdou na věc v Kontiolahti i muži, taktéž je čeká nejdelší závod v rámci Světového poháru. Češi pojedou stejně jako jejich týmové kolegyně čtyři, neboť Vítězslav Hornig onemocněl a délka jeho absence zatím není známa. Přímé přenosy ze SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Vytrvalostní závody se dosud jely v sezoně dva. Na úvod ve Švédsku zvítězil bezchybný Nor Johan-Olav Botn. Nejlepší z Čechů Vítězslav Hornig byl na devatenácté pozici.

V Novém Městě na Moravě se po novém roce jel zkrácený individuál, který opanoval Francouz Eirc Perrot. Michal Krčmář dojel jako nejlepší český muž dvacátý.

Při absenci nemocného Horniga budou tentokrát v Kontiolahti závodit vedle Krčmáře také Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák. Pro něj se bude v tomto finském středisku jednat o premiéru. 

Nemoc řešil rovněž Jonáš Mareček, i on bude chybět. „Měl zánět dutin, dostal antibiotika, takže nemohl odletět na IBU Cup do Ameriky. Teď je doma a začíná trénovat,“ vysvětlil sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.

Sestřih vytrvalostního závodu biatlonistů
Zdroj: ČT sport

V Severní Karélii je čerstvý sníh, vzhledem k počasí, kdy má v noci mrznout, by podle trenéra a bývalého biatlonisty Ondřeje Moravce mohla být rychlá trať.

„Je tu jeden obávaný kopec, ale jinak mi vyhovovaly zdejší dlouhé, rovné sjezdy, kde si člověk odpočine. Nejsou tu technické zatáčky, kde byste museli extrémně pracovat,“ řekl Moravec pro svazový web.

Sestřih individuálního závodu biatlonistů
Zdroj: ČT sport

Před týmem jsou ještě tři díly SP, tedy neméně důležité závody, než ty před olympijskými hrami. „Z vlastní zkušenosti vím a na klucích taky vidím, že to z nich trošku spadlo. Pořád je tu hodně závodů,“ doplnil Moravec s tím, že v týdnu po olympiádě může být větší šance uspět.

S opadnutím tlaku Krčmář souhlasí. „Myslím, že to udělalo hodně. Už od štafet jsme cítili, jak se povedly, můj hromadný start velice solidně a Terky (Voborníkové, pozn. red.) medaile, to byla třešnička na dortu. Myslím, že se všem ulevilo a atmosféra byla potom taková uvolněná,“ uvedl v rozhovoru pro ČT sport.

Starty Čechů ve vytrvalostním závodu v Kontiolahti

Mikuláš Karlík (10), Michal Krčmář (20), Tomáš Mikyska (70), Petr Hák (83).

„Je to veselejší celkově, jak je to úspěch na velké akci. Je to oddych, že práce pokračuje správným směrem. Je to motivační do dalších závodů,“ dodal Karlík.

„Rozpomněl jsem si na ty roky po olympijských hrách, kdy se povedly a bylo to veselejší. I když to byla Terky medaile, pomůže to celému týmu,“ prohlásil Krčmář, kterého v Kontiolahti čeká ještě masák a štafeta. A měl pravdu. Všechny české závodnice skončily ve čtvrtek v individuálu na bodech.

