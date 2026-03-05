Vytrvalostní závod Světového poháru v Kontiolahti patřil švédské biatlonistce Elviře Öbergové. Hned za ní shodou okolností dojela její sestra Hanna. Tereza Voborníková si vylepšila své maximum ve Světovém poháru, když skončila čtvrtá, na bronz jí scházely necelé tři sekundy. Přímé přenosy a zpravodajství ze SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
SESTŘIHSestry Öbergovy kralovaly individuálu v Kontiolahti, Voborníková těsně pod stupni vítězek
Voborníková dala v závodu na 15 kilometrů čtyřikrát za nula a navázala tak na olympijský bronz. „V první řadě jsem šťastná, že se mi letos konečně povedlo dát čtyři nuly. Čekala jsem na to celou sezonu,“ usmívala se v rozhovoru pro ČT sport.
„Cítila jsem se dneska dobře, ale po pauze je těžké se do toho dostat. Když jsem měla s kým jet, bylo to super, ale ze začátku jsem jela dost sama. Nějak extrémně špatně jsem se ale necítila. Těším se na hromaďák,“ dodala Voborníková.
V průběžném pořadí SP si Voborníková polepšila o pět míst na 15. příčku. Na kontě má 269 bodů a upevnila si pozici české jedničky. Těsně před ní dnes dojela třetí Slovenka Paulína Bátovská-Fialková.
Jako první do závodu vyrazila Tereza Vinklárková, která na vytrvalostní klání z olympijských her může vzpomínat jenom v tom nejlepším, protože jí přineslo životní výsledek kariéry – 11. místo.
Tentokrát začala v Kontiolahti nulou na ležce, ačkoli ještě chvíli předtím ukazovala televizní grafika chybu. Ale reálně tomu tak naštěstí nebylo.
I na druhé položce střílela Vinklárková na jistotu a vyčistila dalších pět terčů, totéž se opakovalo na druhé ležce. Byla proto velká škoda, že na poslední položce nakonec zapsala dvě trestné minuty.
„I s dvěma chybami jsem byla ráda, že za mnou jsou další závodnice. Ty poslední dvě rány byly rozhodující, na poslední jsem byla vyčerpaná, byla to nedopracovaná rána. Bohužel tam nebyly. Pořád doufám v účast v hromadném startu,“ řekla Vinklárková po 23. místě.
Lucie Charvátová zapsala bilanci 0+1+2+0. „Není to úplně špatný, nicméně dnes se střílí velmi dobře, a ta dvojka mě mrzí, neměla tam být,“ uvedla jednadvacátá Charvátová.
„Celá položka byla nahoře, mně se zdálo, že tam nějak divně vane, zpanikařila jsem a ty chyby jsem si vůbec neuvědomovala,“ dodala Charvátová.
Jessica Jislová, která doběhla na 29. pozici, chybovala celkem dvakrát. I tak ale byla na bodech. „Pozdě, ale přece. Jsem za to strašně ráda. Od nového roku vidím vzestupnou tendenci. Dvě kola jsem jela s Julií Simonovou, jelo se mi hezky, to mě psychicky povzbudilo. Nebylo to až zas tak těžký. Samozřejmě to bylo hrozný, ale jsem s tím spokojená.“
Sedmadvacetiletá Öbergová vybojovala 13. vítězství ve Světovém poháru, třetí v této sezoně a první ve vytrvalostním závodě. Sestru Hannu, která na poslední střelecké položce minula jediný terč, porazila o 41,3 sekundy. V průběžném pořadí seriálu si polepšila na páté místo.
Malý křišťálový glóbus za vítězství v disciplíně si zajistila Francouzka Lou Jeanmonnotová. Sedmadvacetileté biatlonistce dnes stačilo i 35. místo, v hodnocení vytrvalostních závodů udržela vedení o dva body před Švédkou Annou Magnussonovou.
V pátek pojedou ve Finsku vytrvalostní závod muži, o víkendu pak startovní pole čekají štafety a hromadné starty. Další zastávkou SP v příštím týdnu bude Estonsko.
Ženy – vytrvalostní závod (15 km): 1. E. Öbergová 41:46,4 (0 tr. minut), 2. H. Öbergová (obě Švéd.) -41,3 (1), 3. Bátovská-Fialková (SR) -45,0 (1), 4. Voborníková (ČR) -47,8 (0), 5. Fichtnerová (Něm.) -1:25,9 (0), 6. Magnussonová (Švéd.) -1:50,4 (1), ...21. Charvátová -3:33,0 (3), 23. Vinklárková -3:42,9 (2), 29. Jislová (všechny ČR) -4:14,0 (2).
Průběžné pořadí SP (po 15 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 854, 2. Minkkinenová (Fin.) 669, 3. H. Öbergová 635, 4. Magnussonová 630, 5. E. Öbergová 596, 6. Kirkeeideová (Nor.) 576, ...15. Voborníková 269, 31. Charvátová 156, 33. Davidová 145, 72. Plecháčová 29, 77. Vinklárková 26, 84. Jislová (všechny ČR) 12.