Nové Město na Moravě se chystá na další biatlonový svátek. Světový pohár sem zavítá znovu po necelém roce, tentokrát však ne až v březnu, ale už v lednovém termínu. Domácí závody budou navíc olympijskou generálkou. Podle prezidenta Českého biatlonového svazu Jiřího Hamzy se dají opět očekávat vysoké návštěvy. Přímé přenosy sledujte od čtvrtka do neděle na ČT sport a ČT sport Plus.
Vysočina Arena hlásí téměř vyprodáno. Zbývají desítky lístků na neděli, říká Hamza
„Myslím, že je vše připraveno. Tým lidí tady odvedl úžasnou práci. Musím všem poděkovat už dopředu a těšíme se na diváky a výborné závody, které budeme po mnoha letech pořádat konečně v zimě,“ uvedl Hamza.
V minulých letech platilo, že první měsíc v novém roce patřil Oberhofu, Ruhpoldingu a Anterselvě. Nové Město na Moravě letos získalo příznivější lednový termín i díky tomu, že Anterselva bude hostit olympijské hry.
„I dál budeme pokračovat v tom, že Oberhof by neměl být první týden v lednu, a rozházeli jsme top pořadatele na lednové termíny. Takže ještě dvakrát v tom dalším čtyřletém období budeme v lednu. Myslím, že je to bezvadné. A pokud bude počasí jako teď, kdy je pod nulou a aspoň trochu přírodního sněhu, tak si myslím, že (to je) ideální scenérie na biatlon,“ řekl Hamza.
O závody Světového poháru je v Novém Městě na Moravě opět velký zájem a lístky rychle mizí. „Ještě nám zbývají desítky nebo nízké stovky na neděli, jinak jsme vyprodaní. Ve čtvrtek a v pátek jedeme školní dny tak jako vždycky, protože chceme přitáhnout děti k biatlonu. Těšíme se na úžasnou atmosféru. Věřím, že zase naladíme naše diváky směrem k olympijským hrám, ale na druhou stranu nechceme, aby byl tlak zase moc velký. Ale věřím, že jsme udělali, co jsme mohli. A uvidíme, jestli to konkurence dělala líp, nebo hůř. A zúčtování přijde v únoru v Anterselvě,“ prohlásil Hamza.
Program biatlonového vysílání na ČT sport a ČT sport Plus
Čtvrtek 22. 1., 17:55 individuální závod mužů.
Pátek 23. 1., 17:55 individuální závod žen.
Sobota 24. 1., 13:00 smíšená štafeta dvojic.
Sobota 24. 1., 15:15 smíšená štafeta.
Neděle 25. 1., 15:15 závod mužů s hromadným startem.
Neděle 25. 1., 18:15 závod žen s hromadným startem.
Také sportovní ředitel Českého biatlonového svazu Ondřej Rybář si uvědomuje, že mládí je cesta, jak přitáhnout nové zájemce k biatlonu. „Paralelně probíhá spousta projektů. Máme jeden rozjetý, a to je Biatlon do škol. Chtěli bychom pomocí laserových zbraní dostat biatlon do hodin tělesné výchovy. Je to zajímavý sport a myslím si, že takto někomu otevře vrátka, aniž by věděl, že by tu šanci měl,“ řekl Rybář.
Ve Vysočina Areně se počítá s denní návštěvností přes dvacet tisíc lidí. „Bavíme se o tom, že včetně akreditovaných osob jsme na nějakých 23 tisících maximální kapacity a uvidíme. Očekáváme obvyklé číslo, které je kolem 80 tisíc diváků za čtyři dny,“ uvedl Hamza.
„Sobota je už úplně vyprodaná. Na neděli jsou opravdu poslední lístky. I přes to, že máme pozdější termín, který nám část diváků v neděli malinko ubere, protože se jede až v 18:15. Pro spoustu lidí, když mají potom jet domů, to jsou samozřejmě dopravní komplikace. Je úžasné, že zájem lidí je takový, a ukazuje se, že biatlon je spíš globální sport z diváckého hlediska, že se nechodíme dívat jen na vlastní závodníky, ale chodíme se dívat na biatlon jako na sport,“ dodal Hamza.