Vesmírná svíčková, nastydlý Hornig a Karlík na fyziu. Jak se bydlí u českých biatlonistů?

Úvodní díl Světového poháru v biatlonu je minulostí a celá karavana závodníků se ze severu pomalu stěhuje do rakouského Hochfilzenu. Ale zůstaňme přece jen ještě na chvíli v Östersundu. Ostatně elitní seriál bude pokračovat až v pátek. Přímé přenosy a zpravodajství ze SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Jak vypadal takový malý „den otevřených dveří“ u české biatlonové reprezentace? Ta bydlela na samém okraji Östersundu, kde obsadila pět malebných, prakticky na chlup stejných rodinných domečků.

Majitelé, kteří je českému týmu pronajali, nechali domy v běžném stavu. Všude tak jsou vidět osobní věci „pánů domácích“, jako jsou např. basketbalové míče, trofeje, cédéčka nebo knihy.

V obývacím pokoji právě tráví svůj volný čas Michal Krčmář. V ruce drží gamepad a mastí videohry. „Tak různě. Co nás zrovna napadne,“ usmívá se nejzkušenější biatlonista reprezentace.

Všude visí české bundy a v kuchyni se nachází Vítězslav Hornig. Ten musel nakonec vynechat nedělní stíhačku, protože se necítil zcela fit, měl rýmu a nebyl v ideální kondici. 

Sezona je ještě dlouhá, není třeba nic riskovat, a trenéři ho proto pošetřili. Rozhodnutí ale přišlo až na poslední chvíli. Hornig už byl na stadionu a chystal se na nástřel, nakonec dopadlo vše jinak.

„Doufejme, že to je chvilkové. Je lepší obětovat jeden závod ze svěťáku než třeba deset dvanáct dní, než by se z toho vylízal, kdyby ho to skolilo pořádně,“ vysvětloval v rozhovoru pro ČT sport trenér Michael Málek.

„Doufáme, že z toho nakonec nic nebude, je to opatření, abychom ho pošetřili. Sezona je na začátku, závodů je dost a formu ještě bude moct prodat,“ doplnil Málek.

Ale zpět do bydlení českého týmu. „Tak jestli někdo rozhodně nevaří, jsem to já. Vaří Jarda o dva baráky vedle,“ říká vážně Hornig, zatímco si v dřezu myje svůj bidon.

V dalším domě bydlí trenéři a právě i zmíněný kuchař Jarda. Zrovna se dojídá večeře, bývalý biatlonista a nyní trenér Ondřej Moravec vypadá, že mu moc chutnalo. „Je to vesmírný. Nic lepšího jsem nejedl v životě,“ rozplývá se.

„Máme hovězí svíčkovou s knedlíkem nebo může být i s rýží,“ vypráví Jarda. A Moravec hned kontruje: „Kdo si dá svíčkovou s rýží, tak dělá strašnou chybu.“

Jardovi se každopádně v Östersundu vaří podle jeho slov výborně. „Je tady dost místa, je to tady pěkné, krásná kuchyň. Všechno, co potřebuju k vaření, mám,“ dodává.

Ale to už se nacházíme v jiném domečku, kde sídlí fyzioterapeutka, masér a paní doktorka. „Jsem úplně rozebranej,“ říká Mikuláš Karlík během toho, co mu fyzioterapii provádí Eliška Němečková. „Nejdříve rozebíráme a pak skládáme dohromady,“ vysvětluje své hmaty a chvaty.

A teď už tedy další zastávka: Hochfilzen.

