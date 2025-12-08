Nejlepší výsledek ve čtyřpoložkovém závodě zaznamenala Lucie Charvátová. Po nedělní stíhačce si mohla díky šestému místu užít květinový ceremoniál na rozšířeném podiu a byla ráda, že ukázala své sprinterské vlohy. Pro další díl Světového poháru v Hochfilzenu ale nechce usnout na vavřínech. Přímé přenosy SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
EXKLUZIVNĚRozzářená Charvátová: Na stará kolena to táhne. Co prozradila o změnách na stojce?
Charvátová zářila, do mix-zóny přišla s úsměvem od ucha k uchu. A začala vyprávět. „Mám strašnou radost. Trochu na starý kolena, ale pořád to táhne. Je to skvělej pocit.“
A v rozhovoru pro ČT sport pokračovala. Už už to vypadalo, že dojede sedmá, ale ve finiši zdolala domácí Ellu Halvarssonovou.
„Věděla jsem, že nedám ty dva kopce, ujížděla mi a viděla jsem to fakt černě, otáčela jsem se spíš dozadu. Ale do posledního výjezdu jsem se nechala vyvézt, asi jí docházely síly, ukázala jsem sprinterské vlohy a dokázala jsem to.“
Závod Charvátová zahájila dvěma čistými položkami vleže a v polovině byla na páté příčce. Přestože na úvodní stojce minula jednou, nadále se držela v nejlepší desítce. Chybovala pak i při první ráně v závěrečné položce, poslední čtyři terče ale trefila.
„Vždycky jsem netrefila první ránu, ale jsem ráda, že jsem se nenechala rozhodit sama sebou a dál v rytmu jsem střílela položku. Měla jsem radost, že jsem se na trestném kole nezdržovala,“ pokračovala.
V přípravě s trenérem Lukášem Dostálem pracovala zejména na poloze vestoje. To se vyplatilo. „Lukášovi připisuju kredity, protože jsme vymysleli stabilní úchop, který odboural mé zběsilé pohyby, které jsem vždycky po výstřelu dělala. Určitě je to lepší, posun tam snad je.“
„Je to každodenní práce, každodenní trénink,“ přiznal vzápětí Dostál. „Lůca si to zasloužila, běžecký výkon v posledním kole byl super. Zvládla to, takže super,“ doplnil trenér českých biatlonistek.
Charvátovou teď čeká přesun do rakouského Hochfilzenu na druhý díl SP. „Hochfilzenu se bojím, ono první vyhrání z kapsy vyhání. Bojím se, abych nebyla až moc sebevědomá. Nebudu, přísahám, že nebudu. Ale přece jen, trochu víc si asi věřím a cítím se líp,“ zvážněla dvaatřicetiletá závodnice.
Ve stíhačce bodovaly i další dvě Češky. Tereza Voborníková skončila po dvou trestných kolech třiatřicátá, Markéta Davidová doplatila na pět ran mimo terč a po startu z 21. příčky doběhla hned za Voborníkovou.
„Markéta si asi udělala špatnou polohu vleže, rány měla vpravo, ve stojákách to zase vytahovala nahoru. Bohužel to bylo moc. Terka neměla špatnou střelbu, ale neměla stoprocentní běh a navíc pád před cílem,“ hodnotil Dostál.
Připustil, že v nominaci pro pokračování seriálu mohou nastat změny. „Může se stát, že bude změna v nominaci. Ještě ale nemáme úplně rozhodnuto.“