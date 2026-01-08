Úvodní sprint biatlonistek v roce 2026 ovládla v Oberhofu bezchybná Švédka Elvira Öbergová. Z Češek střílela nejlépe Tereza Voborníková s jedním netrefeným terčem, v cíli na tom byla ale lépe Markéta Davidová. Měla pátý nejlepší běh a i s dvěma chybami byla patnáctá. Přímé přenosy a zpravodajství ze SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Biatlonistky stejně jako jejich kolegy přivítal Oberhof typickou mlhou, což není věc zrovna líbivá pro diváky, ale pro závodníky dvojnásob. Pro tento německý areál se nicméně nejedná o nic překvapivého. S trochou nadsázky se dá říci, že startovní pole může být vůbec rádo, že sníh je zatím alespoň ve slušné kondici.
Zatímco některé ženy kvůli přípravě absentovaly, např. Italky Wiererová a Vittozziová, do kolotoče SP se vrátila Jessica Jislová, která absolvovala úvodní dva podniky v Östersundu a Hochfilzenu. Místo předvánočních závodů v Annecy dala přednost přípravě na další část sezony.
Češky byly pro sprint na 7,5 km nalosovány nezvykle blízko sebe na chvostu třetí desítky. A téměř společně proto probíhala i úvodní střelba. Na ní se blýskla Jislová nulou, stejně jako Tereza Voborníková. Naopak Markéta Davidová a Lucie Charvátová musely obě absolvovat tři sta metrů navíc.
Stojka Jislové už tak nevyšla, připsala si dvě chyby. Voborníková musela na jeden trestný okruh, Charvátová na další dva. Davidová, která přes Vánoce prodělala nemoc, si na položce vstoje polepšila nulou.
„Mrzí mě ta dvojka a nevím, kde ty rány byly. Dneska bohužel se střílí dobře, za dva je prostě moc. Štěstí mě nějak asi opustilo,“ pousmívala se Davidová hořce v rozhovoru pro ČT sport po kalibrech na položce vleže.
„Podmínka se zlepšila, skoro nefoukalo, nebyla taková zima jako ve středu, hodnotím to pozitivně. Na stojce jsem to nemohla udýchat, něco tomu chybělo,“ řekla devětadvacátá Voborníková.
Sedmasedmdesátá Charvátová byla ze svého představení zklamaná, do stíhačky se nedostala. „Vůbec mi to tady nesedí, vlastně jsem tomu nedávala moc velký šance. Nebylo to na střelnici těžký, dalo se to ustřílet o dost líp. Spíš je to takový psychický, jak se tu necítím. Ani na lyžích to nebylo úplně ono, pocit z jízdy nebyl optimální,“ uvedla.
„Ležka byla pomalejší, ale v pohodě, na stojce mi trochu chyběl dech. Musíme se asi pobavit trochu o lyžích, tam jsem možná malinko zaostávala,“ hodnotila Jislová na 69. místě.
Vítězná Elvira Öbergová uspěla díky bezchybné střelbě, druhou Finku Suvi Minkkinenovou porazila o 21,1 sekundy. Třetí byla Julia Simonová z Francie. V čele SP zůstává další Francouzka Lou Jeanmonnotová.
Po pátečním dnu volna, kdy se měl původně jen ženský sprint, budou v Oberhofu v sobotu následovat stíhačka biatlonistů a štafeta žen. V neděli se disciplíny prohodí. Další zastávkou SP bude v příštím týdnu další německý podnik v Ruhpoldingu. Posledním dílem SP před únorovými zimními olympijskými hrami bude Nové Město na Moravě.
Výsledky
Ženy (7,5 km): 1. E. Öbergová (Švéd.) 22:00,6 (0), 2. Minkkinenová (Fin.) -21,1 (0), 3. Simonová (Fr.) 23,6 (0), 4. Kirkeeideová (Nor.) -33,7 (0), 5. Preussová -47,1 (1), 6. Hettichová-Walzová (obě Něm.) 49,5 (1), ...15. Davidová -1:15,9 (2), 29. Voborníková -1:42,1 (1), 69. Jislová -3:04,9 (2), 77. Charvátová (všechny ČR) -3,18,3 (4).
Průběžné pořadí SP (po 9 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 522, 2. Kirkeeideová 468, 3. Minkkinenová 428, 4. Magnussonová (Švéd.) 400, 5. Wiererová (It.) 363, 6. E. Öbergová 330, ...23. Charvátová 136, 25. Voborníková 131, 30. Davidová 119.