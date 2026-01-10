Po sprintech jsou v Oberhofu na řadě stíhačky a štafety. Tentokrát ovšem v namixovaném podání. V sobotu tedy stíhací závod Světového poháru pro šedesátku nejlepších poběží muži, ženy naopak štafetu. V neděli si pak disciplíny prohodí. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Biatlonistky hlásí před štafetou změnu. Davidová se vrací na třetí úsek, finiš pojede Voborníková
Čtvrteční sprinty vyhráli Ital Tommaso Giacomel a Švédka Elvira Öbergová. Giacomel věnoval triumf do nebe zesnulému kamarádovi Sivertu Guttormovi Bakkenovi, s černou páskou na počest norského reprezentanta závodila také Öbergová.
Nejlepší Češkou byla patnáctá Markéta Davidová, Michal Krčmář obsadil 18. příčku. „Byl to těžký závod, i když ne že by v Oberhofu někdy byl lehký. A zvláštní. Přišlo mi, že to hrozně rychle uteklo, ale zároveň jsem vůbec nemohl. Takže spíš rozjížděcí závod po pauze,“ řekl Krčmář v rozhovoru pro ČT sport.
Bodovali také Tereza Voborníková na 29. místě, třiatřicátý Tomáš Mikyska a Vítězslav Hornig, který skončil o šest míst za ním. Do stíhačky se dostal ještě 51. Jonáš Mareček, naopak neuspěli 69. Jessica Jislová a 77. místo obsadili shodně Mikuláš Karlík a Lucie Charvátová.
Hornig, který se před Vánoci blýskl ve sprintu devátým místem v Annecy, skončil devětatřicátý. „Jsem hodně zklamaný i naštvaný. Vleže mi nešlo spouštět,“ litoval, aniž by znal vysvětlení.
„Mrzí mě ta dvojka. Když jsem se konečně trefila vestoje, tak jsem se netrefila vleže. Popravdě nevím, kde ty rány byly. Mrzí mě to. Na rozdíl od klučičího závodu se střílí hrozně dobře, takže ty dvě jsou strašně moc. To štěstí mě nějak asi opustilo,“ uvedla Davidová.
Zajímavé bude sledovat štafetu žen. Trenéři totiž před zimními olympijskými hrami, které v únoru hostí Itálie, zkouší různé varianty. Dosud Češky obě dosavadní štafety odjely v sestavě Jislová, Charvátová, Voborníková, Davidová. Přičemž v Östersundu, kde zvítězila Francie, se mohly radovat ze třetího místa a v Hochfilzenu, které opanovaly Švédky, byly sedmé.
Finišovala nezvykle Davidová a kvartetu výrazně pomohlo i to, že Charvátová nemusela na trestná kola díky zlepšené střelbě. Jak ale sama říká, Oberhof vůbec nemá v oblibě, takže uvidíme, co tentokrát štafeta přinese.
Trenér Lukáš Dostál a spol. tentokrát prohodili poslední dva úseky. Davidová se tedy vrátí na svůj „oblíbený“ třetí úsek, kdežto Voborníková bude finišovat. A dlužno dodat, že tento úsek je pro ni také v podstatě inovací.
Hledáte-li favoritky tohoto závodu, výborně vypadají Švédky, které měly ve sprintu v Oberhofu čtyři závodnice v první dvacítce, tedy stejně jako Francouzky.
O českém složení nedělní štafety nebylo do uzávěrky tohoto textu rozhodnuto. Ve švédsku byli Češi každopádně sedmí, v Rakousku devátí.
V příštím týdnu čeká biatlonové pole přesun v rámci Německa do bašty v podobě Ruhpoldingu. Pak už přijde řada na divácky maximálně oblíbené Nové Město na Moravě.