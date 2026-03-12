Sprint v estonském Otepää vyhrál Nor Sturla Holm Laegreid. Českým biatlonistům se závod Světového poháru vydařil. Nejlepší Vítězslav Hornig byl po bezchybné střelbě na devátém místě, čímž vyrovnal nejlepší výsledek sezony. Přímé přenosy a zpravodajství ze SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
AKTUALIZUJEMESprint v Otepää patřil Laegreidovi, Čechům se střelecky dařilo
„Perfektní pocity dneska. Dobře jsem si rozvrhl tempo na trati Na střelnici jsem trochu bojoval s ležkou, abych to pohlídal. Dvě nuly super,“ vyprávěl Hornig v rozhovoru pro ČT sport.
„Podmínky nakonec nebyly tak hrozné, jako na začátku nástřelu, kdy se tam točil vítr a já s tím laboroval. Už to pak bylo jen se zkoncentrovat,“ doplnil.
Právě nástřel označil trenér Michael Málek ještě před samotným závodem za nejtěžší z celé sezony. „Začalo pršet, praporky jsou hodně mokrý, zůstanou stát, nic není vidět a najednou je to o tři cvaky vidět. Sportovci jsou tak bezradní, zkoušeli jsme fígle, kouknout na větší vlajky, abychom viděli, kde je vůbec směr větru,“ uvedl.
Horniga mohly těšit i perfektní lyže. „Strašně bych chtěl poděkovat servisu, lyže byly dobrý. Báli jsme se, že jak je trať špinavá, bude se to zpomalovat, ale to se nestalo. Osobně jsem z toho běhu měl velmi dobrý pocit, tempo jsem si rozvrhnul a dokázal vystupňovat tempo do cíle.“
Bezchybný byl rovněž Michal Krčmář: „Je škoda, že když pohlídám střelbu, na trati to není úplně ono. Trojdenka v Kontiolahti byla velice náročná. Pozítří to může být zase jiný,“ vyhlíží stíhačku, do níž vyjede ze šestnácté pozice.
Dvacáté místo pro Mikuláše Karlíka znamená nejlepší výsledek v SP, byť s jednou chybou. „Jsem hrozně spokojenej, potřeboval jsem to jako sůl. Poslední výstřel byl kalibr, už jsem si myslel, že to spadne a budou to dvě nuly, ale zůstala černá.“
Přiznal, že zvolil taktiku, aby na střelnici udělal co nejvíc bílých terčů. „Což se myslím povedlo. Jsem hrozně šťastnej, i když to extra luxusní výsledek nebude. Potřeboval jsem to.“