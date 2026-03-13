České biatlonistky pokračují po Kontiolahti v účinkování ve Světovém poháru ve čtyřech. V největší pohodě z nich se nachází Tereza Voborníková. Olympijská medailistka z masáku má parádní formu, kterou bude chtít zúročit i v Otepää. Přímé přenosy a zpravodajství ze SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Trénink? To byl extrém. Ale jsem v naprosto skvělém rozpoložení, hlásí Voborníková
Ve vytrvalostním závodu ve Finsku byla před týdnem čtvrtá, v hromadném startu jen o pozici hůře. Takové výsledky jsou pro Voborníkovou jen potvrzením formy, kterou momentálně zažívá.
„Jsem teď hodně ráda, že se mi to takhle všechno povedlo, a že se mě drží hezká, příjemná nálada. V tom se pak mnohem líp závodí. Jsem v naprosto skvělém rozpoložení a uvidíme, co mě čeká tady,“ vyhlíží start v Estonsku.
Otázkou jsou tratě. Sníh je mokrý, boří se. „Je pravda, že já tady ty hodně rozhrabaný, těžký tratě mám fakt ráda, ale tentokrát to byl extrém i na mě. Bylo to silově těžký.“
V pátek ale očekává přece jen lepší podmínku, než během středečního tréninku. „Teď mě čeká start zezadu, protože skupinu si vybírat nemůžu, tak uvidíme. Trať je ale jinak samej kopec, je to tady zrádný i co se větru týče. Když se poryv otočí na druhou stranu, není to možný přecvakat,“ doplňuje Voborníková.
Ta byla spolu s Lucií Charvátovou, Jessicou Jislovou a Terezou Vinklárkovou v Kontiolahti čtvrtá ve štafetě. Další vynikající výsledek.
Starty českých biatlonistek ve sprintu v Otepää
Starty českých biatlonistek ve sprintu v Otepää
Lucie Charvátová (31), Tereza Voborníková (66), Tereza Vinklárková (69), Jessica Jislová (87).
Teď ale tuhle čtyřku čeká start v předposledním dílu elitního seriálu. „Normálně by se mi to tady líbilo dost, mám ráda motokros, ale ten sníh je hodně náročnej. Ale radši to budu hodnotit až po závodech a nechci se nechat odradit tím těžkým pocitem z lyžování,“ říká Jislová.
„Je to tady fajn, jak je všechno pohromadě, ne jako Oberhof, kde je všechno vzdálené. Ale jinak mi přijde, že je to tady všechno takové opuštěné,“ dodává.
Charvátová vylovila z paměti, že je v Otepää už popáté. „Moc ráda to tu nemám, nemám na to moc pěkné vzpomínky od samých začátků, nicméně loni, když jsme tady byli v létě na mistrovství světa na kolečkových lyžích, tak se mi relativně dařilo.“
A pokračuje: „Takže teď je to takový lehce vyrovnaný, ale podmínky, které tady budou, asi nebudou vůbec jednoduchý. Plus větrná střelnice, ta bude hrát určitě velkou roli. Takže úplně se na ty závody netěším.“
Jak uvádí, místní tratě jí navíc moc nesedí. „Nejsem úplný znalec Estonska, je to taková pustá krajina, v podstatě vesnice, kde nic, tu nic. Bylo by o dost jednodušší, kdy ta podmínka byla umrzlá a víc jezdila. Budou to velmi těžké závody, obzvlášť velmi prudké stoupání po střelnici bude pro mě až moc dlouhý,“ ví Charvátová.
Už ve čtvrtek jeli sprint muži a nejlepší z Čechů Vítězslav Hornig obsadil dělené deváté místo. Vyrovnal tak svůj nejlepší výsledek v sezoně.