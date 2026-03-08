Biatlon

SESTŘIHBiatlonistkám těsně uniklo podium, ve štafetě doběhly na čtvrtém místě


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
Sestřih štafety biatlonistek v Kontiolahti
Zdroj: ČT sport

Česká štafeta biatlonistek doběhla v Kontiolahti na čtvrtém místě. Čtveřice Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková na střelnici osmkrát dobíjela a na vítězné Švédky ztratila v cíli minutu a půl. Pro český biatlon vybojovaly druhé čtvrté místo během víkendu poté, co Tereza Voborníková skončila těsně pod stupni vítězek ve vytrvalostním závodě. Závod vyhrály Švédky před Francouzkami a Norkami.

Češky začaly štafetu čistou střelbou zásluhou Jessicy Jislové na první položce. Vestoje sice musela dvakrát dobíjet, ale při předávce Lucii Charvátové stále držela čtvrtou příčku a byla relativně v kontaktu s čelem závodu. „Cítila jsem se na trati fakt dobře, chtěla jsem odjet co nejrychleji a možná jsem tu stojku trošku uspěchala,“ komentovala své chyby Jislová.

„Dneska mě to bavilo hlavně na trati. Lyže jsem měla super. Věděla jsem, že se na ně mohu spolehnout, mohla jsem v některých částech odpočívat. Dneska si to fakt sedlo, byl to fajn závod,“ libovala si Jislová.

Charvátová pak střelecké tempo lehce ztratila a na obou položkách zapsala pokaždé o dva náboje navíc, svůj úsek končila na osmém místě se ztrátou 47 sekund na průběžně vedoucí Švédky, které si vypracovaly rozhodující náskok na třetím úseku zásluhou Hanny Öbergové. Ta na střelnici ani jednou neminula a na dosah jim zůstaly pouze Francouzky.

Ohlasy českých biatlonistek po štafetě v Kontiolahti
Zdroj: ČT sport

„V posledním kole jsem ztratila strašně moc času a pozic, především před předávkou. To mě mrzí, kontakt jsme mohly mít a takhle jsem to Terce nepředala moc pozitivně,“ litovala Charvátová.

Češky se však vrátily do boje o umístění na stupních vítězek. Tereza Voborníková zastřílela čistě vleže a na druhé položce dvakrát dobíjela. I tak díky chybám ostatních a zejména trestnému kolu Karoline Knotenové posunula českou štafetu na třetí místo.

„Poslední kolo hodně bolelo a už jsem si přála být co nejdřív na předávce. Jsem ráda, že jsem to posunula zase dopředu a že má Terka o co jet,“ uvedla Voborníková.

Tereze Vinklárkové se na posledním úseku dařilo třetí místo držet, na závěrečné střelecké položce pak podstoupila přímý souboj s Maren Kirkeeideovou. Ta všech pět terčů vyčistila, zatímco Vinklárková potřebovala další o náboj navíc. Za norskou finišmankou nakonec zaostala o necelých 24 sekund, polskou a švýcarskou štafetu nechala o stejný odstup za sebou.

Výsledky SP v biatlonu v Kontiolahti

Ženy – štafeta (4x6 km): 1. Švédsko (Gestblomová, Magnussonová, H. Öbergová, E. Öbergová) 1:09:33,2 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Francie (Benedová, Jeanmonnotová, Michelonová, Simonová) -40,6 (0+3), 3. Norsko (Johansenová, Tandrevoldová, Knottenová, Kirkeeideová) -1:06,8 (1+10), 4. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Vinklárková) -1:30,6 (0+8), 5. Polsko -1:54,0 (0+9), 6. Švýcarsko -1:59,0 (0+8).

