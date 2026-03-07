Štafeta biatlonistů dosáhla ve finském Kontiolahti, předposlední zastávce Světového poháru, na deváté místo. Zásadní podíl na umístění v nejlepší desítce měl finišman Michal Krčmář, který české kvarteto vytáhl ze sedmnáctého místa. Štafetu poznamenalo zejména trestné kolo, které musel absolvovat na druhém úseku Mikuláš Karlík. Pro vítězství si dojeli Norové před Francouzi a Švédy.
SESTŘIHKrčmář dotáhl v Kontiolahti štafetu biatlonistů na deváté místo
Štafetu, v niž chyběl nemocný Vítězslav Hornig, rozběhl tradičně Mikyska. Šestadvacetiletý rodák z Ústí nad Orlicí opravoval při úvodní střelbě vleže jednou, vestoje ale musel použít všechny tři náhradní náboje. Ze střelnice vyrážel dvacátý a předával na sedmnáctém místě.
Karlíkovi se na druhém úseku vedlo střelecky ještě hůře. Vleže trefil jen čtyři terče z osmi ran a musel na trestné kolo. Vestoje opravoval jednou, přesto předával na osmnácté příčce.
Dvaadvacetiletý Hák se po bezchybné „ležce“ posunul na třinácté místo, vestoje ho ale zbrzdily tři opravy a znovu klesl na sedmnácté místo. České štafetě pomohl až v závěru Krčmář. Pětatřicetiletý reprezentant opravoval dvakrát vleže, jednou vestoje a v závěrečném kole ještě předstihl v boji o deváté místo Estonce Mehise Udama.
Vítězní Norové ovládli v tomto ročníku Světového poháru čtvrtou z pěti štafet, neuspěli jen v lednu v Ruhpoldingu. Druhé Francouze porazili bezmála o dvacet sekund. Rozhodla závěrečná střelba vestoje, kde Vetle Sjaastad Christiansen nechyboval, zatímco Quentina Fillona Mailleta zbrzdily dvě opravy. Vítězní Norové si také zajistili zisk malého křišťálového glóbu za disciplínu.
Výsledky SP v biatlonu v Kontiolahti
Výsledky SP v biatlonu v Kontiolahti
Muži – štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Dale-Skjevdal, Botn, Laegreid, Christiansen) 1:13:30,7 (0 tr. okruhů+7 dobíjení), 2. Francie (Lombardot, Claude, Jacquelin, Fillon Maillet) -19,1 (0+6), 3. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -48,1 (1+10), 4. Finsko -53,2 (0+6), 5. USA -1:23,1 (1+7), 6. Německo -1:43,0 (2+11), ..9. Česko (Mikyska, Karlík, Hák, Krčmář) -2:24,4 (1+14).