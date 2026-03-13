Francouzská biatlonistka Julia Simonová ovládla sprint Světového poháru v estonském Otepää před Italkou Lisou Vittozziovou a svou krajankou Lou Jeanmonnotovou. Tereza Voborníková byla sedmá, v elitní desítce skončila počtvrté za sebou a dosáhla druhého nejlepšího kariérního výsledku ve sprintu. Program SP pokračuje v sobotu stíhacími závody mužů a žen.
Bronzová olympijská medailistka ze závodu s hromadným startem Voborníková na střelnici v Otepää ani jednou nechybovala a ztratila přes půl minuty na stupně vítězů. Další české závodnice nebodovaly. Lucie Charvátová obsadila po třech trestných kolech 45. místo, Tereza Vinklárková byla s bilancí 3+1 šestasedmdesátá a Jessica Jislová doběhla po pěti střeleckých chybách na 97. příčce.
Charvátovou potrápil na střelnici vítr, ale ne tím, že začal foukat, ale naopak tím, že foukat přestal. „Byl to úplně opačný problém, než s jakým jsem kalkulovala už před startem. Je to rozhození, které se stalo. Moc jsem nevěděla, kam ty rány střílím vleže a vestoje. Ten vítr tam prostě tentokrát nebyl a myslím si, že tam být měl,“ zhodnotila.
Pětadvacetiletá Voborníková pokračuje v dobré formě z minulých týdnů. Vedle třetího místa v únorovém olympijském závodě s hromadným startem v Anterselvě byla minulý týden ve SP v Kontiolahti čtvrtá ve vytrvalostním závodě a pátá v závěrečném masáku. Ve sprintu zaznamenala druhý nejlepší výsledek v kariéře, lépe byla jen šestá před třemi lety v Oslu.
„Dnes jsem měla strašný respekt ze stojky. Tolik stojek při nástřelu jsem nikdy nešla. Přišlo mi, že neumím vestoje vůbec střílet. Pak to najednou v závodě vyšlo,“ řekla po závodě. „Tu položku si popravdě nepamatuju. Asi jsem se dostala do tunelu. Z té stojky jsem mile překvapená. Ve sprintu je to vždy strašně těžké na nějaký hezký výsledek, tak mohu zase jen říct, že mám radost,“ dodala.
Voborníková doběhla po bezchybné střelbě o dvě desetiny sekundy před Švédkou Elvirou Öbergovou, která musela na dvě trestná kola. Česká reprezentantka měla 32. nejrychlejší běh. V průběžném pořadí Světového poháru se posunula na 14. příčku.
„Trochu jsem se bála, jak jsem startovala zezadu. Na trati to ale bylo stejné, jako když jsem si to projížděla. V některých sjezdech to bylo hluboké, ale s tím se dalo počítat. Byl to těžký závod. Uvidíme, jaké to bude zítra,“ uvedla Voborníková, kterou bude od šesté Norky Karoline Knottenové dělit osm sekund. „Bude o co jet. Doufám, že si stihnu trochu odpočinout a že se na tom nástřelu vestoje nebudu zítra tolik trápit,“ podotkla Voborníková.
Trojnásobná olympijská vítězka z letošních Her Simonová vybojovala třetí vítězství v tomto ročníku SP a třetí ze sprintu v kariéře. Na střelnici neudělala jedinou chybu a porazila Vittozziovou o 2,9 sekundy. Třetí Jeanmonnotová ztratila téměř 23 sekund, zajistila si ale v předstihu malý křišťálový glóbus za prvenství v disciplíně. Zůstává také v čele průběžného pořadí SP o 211 bodů před Finkou Suvi Minkkinenovou.
Výsledky SP v biatlonu v Otepää – sprint žen
1. Simonová (Fr.) 21:29,5 (0 tr. okruhů), 2. Vittozziová (It.) -2,9 (0), 3. Jeanmonnotová (Fr.) -22,9 (0), 4. Hettichová-Walzová (Něm.) -24,6 (0), 5. Michelonová (Fr.) -39,0 (1), 6. Knottenová (Nor.) -46,4 (1), 7. Voborníková -54,5 (0), .. 45. Charvátová -2:05,6 (3), 76. Vinklárková -3:19,9 (4), 97. Jislová (všechny ČR) -4:47,4 (5)
Průběžné pořadí SP (po 17 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová 944, 2. Minkkinenová (Fin.) 733, 3. Magnussonová 718, 4. E. Öbergová 708, 5. H. Öbergová (všechny Švéd.) 666, 6. Vittozziová 630, .. 14. Voborníková 360, 35. Charvátová 156, 36. Davidová 145, 74. Plecháčová 29, 78. Vinklárková 26, 85. Jislová (všechny ČR) 12.