Francouzský biatlonista Éric Perrot si třetím místem ve sprintu v Oslu zajistil celkový triumf ve Světovém poháru. V závodě jednou chyboval stejně jako vítěz Nor Sturla Holm Laegreid, ale v cíli na něj nestačil o 4,6 sekundy. Jeho nejbližší konkurent v boji o velký křišťálový glóbus Sebastian Samuelsson skončil sedmý a bodově už Perrota nepředstihne. Na druhém místě byl Perrotův krajan Emilien Jacquelin. Michal Krčmář napodobil Terezu Voborníkovou a s jedním trestným kolem obsadil desátou příčku.
Vedle Krčmáře na Holmenkollenu bodoval také Mikuláš Karlík, který obsadil po dvou trestných kolech 16. místo. Vítězslav Hornig minul na střelnici třikrát a skončil 45., Tomáš Mikyska byl sedmdesátý.
Čtyřiadvacetiletý Perrot navázal na triumf krajanky Lou Jeanmonnotové, která si velký křišťálový glóbus zajistila ve čtvrtek. Světový pohár vyhrál jako pátý Francouz v historii, naposledy uspěl Quentin Fillon Maillet před čtyřmi lety.
Perrot, který měl před závodem výrazný náskok 244 bodů, si prvenství pojistil i díky tomu, že jeho zbývající rival Sebastian Samuelsson skončil v Oslu až za ním. Švéd obsadil ve sprintu sedmé místo a přišel i o malý křišťálový glóbus za triumf v disciplíně. S Laegreidem měl sice stejný počet 356 bodů, Nor ho ale porazil díky většímu počtu vítězství.
Perrot skončil v disciplíně sprint třetí. Malé glóby má nicméně z vytrvalostních závodů a závodů s hromadným startem. Zůstává ve hře ještě ve stíhacích závodech. V této sezoně Perrot vybojoval také tři medaile na olympijských hrách v Anterselvě, ve štafetě a smíšené štafetě získal zlato.
Pětatřicetiletý Krčmář vyrovnal desátým místem nejlepší výsledek v tomto ročníku Světového poháru. Stejnou příčku obsadil také v lednovém závodě s hromadným startem v Novém Městě na Moravě. Na střelnici minul jeden terč vleže, vestoje už byl bezchybný. Na Laegreida ztratil 55,2 sekundy.
„Měl jsem v týdnu trochu zdravotní trable, které jsem musel přeléčit. Byl jsem trochu napjatý, co mi tělo dovolí, kam mě pustí, a jsem příjemně překvapený. Neříkám, že to na trati bylo úplně skvělé, ale rozhodně to nebylo špatné,“ řekl Krčmář.
„Trochu mě hlodá ta první rána. Už v tréninku jsem se s tím trochu pral. Odchází mi dolů, takže si myslím, že to byl stejný problém. Musím to zkusit nějak do zítra a do pozítří vypilovat. To je jediná kaňka, jinak to byl velice slušný závod,“ uvedl Krčmář.
Pětinásobný medailista z únorových olympijských her Laegreid zaznamenal 20. vítězství v SP a čtvrté po sobě. Triumfoval také před týdnem ve sprintu a stíhacím závodě v Otepää a předtím také v závodě s hromadným startem v Kontiolahti. Na střelnici chyboval jednou a Jacquelina porazil o 3,9 sekundy.
Závěrečný díl Světového poháru v Oslu bude pokračovat o víkendu. V sobotu se v norském dějišti pojedou stíhací závody a v neděli závody s hromadným startem.