Švédka Hanna Öbergová byla první ve sprintu Světového poháru v Oslu. V nejlepší desítce, na jejímž chvostu se umístila i Tereza Voborníková, bylo celkem pět švédských závodnic. Velký křišťálový glóbus si zajistila Francouzka Lou Jeanmonnotová. Přímé přenosy a zpravodajství ze SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Protože ve středu panovaly na trénincích velice špatné podmínky, kdy se kvůli mlze nedala vyzkoušet střelnice a tratě byly zavřené, měly biatlonistky možnost absolvovat před sprintem o půl hodiny delší nástřel.
Voborníková ležku i stojku zvládla čistě. „Bohužel ty dvě nuly jsou to jediné dobré, co se stalo. Nic moc mi nezbylo než to střílení,“ uvedla v rozhovoru pro ČT sport.
Spokojená ale nebyla. „Asi si to musíme pak vyhodnotit, ale dneska to nebyl dobrý výkon na trati,“ řekla s náznakem, že na vině byl pravděpodobně servis.
Lucie Charvátová nasbírala na obou stavech po jedné chybě. „Mrzí mě to, není mi úplně přáno, měla jsem na víc. Celkově to byl těžký závod i po psychické stránce. Chtěla jsem tam nechat všechno a je to velké zklamání,“ řekla dvacátá Charvátová.
„V posledním okruhu jsem hodně zabrala, mohl by to být relativně slušný výsledek, takže běžecká část mě podržela,“ dodala nejzkušenější česká biatlonistka.
Tereza Vinklárková při svém posledním sprintu kariéry prokázala, že má slušnou střeleckou fazónu, nechybovala ani jednou. „Udělala jsem tam všechno nejlepší, co jsem mohla. Jsem za to hrozně spokojená,“ prohlásila po 44. místě.
„Na střelnici jsem si to hlídala, na začátku jsem si řekla, že tady jeden závod startovat nebudu,“ usmívala se Vinklárková. Jessica Jislová zapsala jednu minelu a spolu s horším během se z šestašedesáté pozice nedostala do sobotní stíhačky.
Hanna Öbergová vyhrála závod před Italkou Lisou Vittozziovou a sestrou Elvirou hlavně díky bezchybné střelbě a rychlému běhu. Vittozziovou porazila o 5,3 sekundy. Vybojovala 14. individuální vítězství v kariéře a třetí v tomto ročníku SP.
Jeanmonnotová vyhrála celkové hodnocení SP poprvé v kariéře. Dva závody před koncem sezony už nemůže být na vedoucí příčce předstižena. Jistotu získala díky tomu, že se ve sprintu umístila lépe než její zbývající soupeřka Finka Suvi Minkkinenová.
Jeanmonnotová si vynahradila zklamání z předchozích dvou ročníků, kdy byla pokaždé druhá. Vloni přišla v Oslu o celkový triumf v závěrečném závodě s hromadným startem. Doplatila tehdy na pád v souboji s Němkou Franziskou Preussovou, která ji poté i v hodnocení SP porazila.
Rakoušané Hauserová a Eder končí kariéru
Nejúspěšnější rakouská biatlonistka a mistryně světa z roku 2021 Lisa Theresa Hauserová ukončí po víkendovém finále SP kariéru. Rozhodnutí skončit oznámil i její krajan a dvojnásobný medailista z olympijských her Simon Eder.
Vedle Velkého křišťálového glóbu získá Jeanmonnotová i malý za vítězství v disciplíně sprint, předtím triumfovala i ve vytrvalostních závodech. Francouzka je také ve hře o glóby za stíhací závody a závody s hromadným startem. V této sezoně získala čtyři medaile na olympijských hrách v Anterselvě, se štafetou žen a smíšenou štafetou vybojovala zlato.
V pátek pokračuje poslední díl SP sprintem mužů, o víkendu budou následovat stíhačky a program v neděli uzavřou hromadné starty.
Výsledky sprintu biatlonistek SP v Oslu
1. H. Öbergová (Švéd.) 20:20,4 (0 tr. okruhů), 2. Vittozziová (It.) -5,3 (0), 3. E. Öbergová (Švéd.) -20,1 (0), 4. Simonová (Fr.) -37,9 (1), 5. Tandrevoldová (Nor.) -51,3 (1), 6. Jeanmonnotová (Fr.) -52,0 (1), ...10. Voborníková -1:06,3 (0), 20. Charvátová -1:28,1 (2), 44. Vinklárková -2:07,4 (0), 66. Jislová (všechny ČR) -2:44,3 (1).
Konečné pořadí sprintů (po 7 závodech): 1. Jeanmonnotová 421, 2. H. Öbergová 345, 3. Vittozziová 323, 4. E. Öbergová 320, 5. Minkkinenová (Fin.) 315, 6. Simonová 275, ...14. Voborníková 131, 32. Charvátová 76, 33. Davidová (všechny ČR) 75.
Průběžné pořadí SP (po 19 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová 1054, 2. Minkkinenová 838, 3. E. Öbergová 802, 4. Vittozziová 795, 5. H. Öbergová 793, 6. Magnussonová (Švéd.) 780, ...13. Voborníková 415, 35. Charvátová 177, 39. Davidová 145, 75. Plecháčová 29, 81. Vinklárková 26, 88. Jislová (všechny ČR) 12.