Ital Tommaso Giacomel vyhrál ve sprintu v Oberhofu první biatlonový Světový pohár v novém kalendářním roce. Nejlepší z Čechů Michal Krčmář skončil osmnáctý. Tomáš Mikyska byl při své premiéře v sezoně 33., Vítězslav Hornig 39., Jonáš Mareček 51. a Mikuláš Karlík 77. Ve 14:15 startuje závod žen na 7,5 km, jenž byl přesunut z pátku kvůli nepříznivé předpovědi počasí.
Biatlon
První letošní sprint biatlonistů vyhrál Giacomel, Krčmář byl osmnáctý
Mužskému sprintu předcházel minutový potlesk k uctění památky norského reprezentanta Siverta Guttorma Bakkena, jenž náhle zemřel krátce před Vánoci. Na jeho počest také nebylo uděleno startovní číslo 1. Giacomel své vítězství věnoval právě jemu.
