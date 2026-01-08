Po vánoční přestávce se vrací Světový pohár v biatlonu a začíná se tradičně v Oberhofu, kde počasí zase zlobí. V německé aréně nechybí ani česká reprezentace, která před sprinty, stíhačkami a štafetami hlásí změny v nominaci. Úvodnímu závodu bude předcházet vzpomínka na norského biatlonistu Siverta Bakkena, který den před Štědrým dnem z dosud nevyjasněných příčin zemřel. Přímé přenosy a zpravodajství ze SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Biatlon je zpět, Oberhof připomene zesnulého Bakkena. Mikysku čeká premiéra, Davidová marodila
Byl to šok. Sedmadvacetiletý Bakken byl nalezen 23. prosince mrtvý ve svém hotelovém pokoji v italském Lavazé s nasazenou maskou simulující vysokou nadmořskou výšku. Příčina jeho úmrtí by měla být známa nejpozději v březnu.
Právě v mužském sprintu Mezinárodní biatlonová unie (IBU) uctí Bakkenovu památku. Na jeho počest nebude uděleno startovní číslo 1 a startu závodu bude předcházet minutový potlesk. „Chceme tím ocenit Sivertovy výkony a jeho přínos biatlonu a také vzdát hold sportovci a člověku, kterého si ostatní vážili za jeho pozitivní přístup,“ uvedla unie.
Lídr SP Johan-Olav Botn, který Bakkena na hotelovém pokoji našel, ani další úspěšný Nor, šestý muž průběžného pořadí Sturla Holm Laegreid, se závodů v Oberhofu kvůli nemoci nezúčastní.
„Rád bych se zúčastnil, asi tentokrát o to víc. Ale zároveň musím myslet na své zdraví a tohle je jediné správné rozhodnutí,“ řekl norské televizi Botn, jenž v boji o křišťálový glóbus drží po osmi z 21 závodů náskok 113 bodů na Francouze Érica Perrota.
„Bude to pro nás všechny neobvyklý týden. Nejdůležitější je teď pomáhat si, starat se jeden o druhého a zajistit, aby sportovci po náročném vánočním období prožili pozitivní zkušenost,“ řekl manažer týmu Per Arne Botnan.
Botn se právě kvůli kamarádovi Bakkenovi pokusí vybojovat co nejlepší výsledky, ale až na dalších dílech SP v Ruhpoldingu, Novém Městě na Moravě a především v únoru v Anterselvě na olympijských hrách. „Kdybych ztratil motivaci, tak bych ho určitě zklamal. Vím přesně, co by teď ode mě chtěl: abych trénoval a stal se co nejlepším. Cíl je teď jasnější než dřív,“ doplnil Botn.
Čtvrtý díl SP bude obecně poznamenán mnoha absencemi, a to z různých důvodů. Startovat nebudou opory italské reprezentace Dorothea Wiererová a Lisa Vittozziová, které se chystají na domácí zimní olympijské hry v Anterselvě, kvůli nemoci chybí Rakušanka Lisa Theresa Hauserová, závodit nebude ani Slovenka Paulína Bátovská Fialková.
Změny SP v Oberhofu
Kvůli nepříznivé předpovědi počasí (silné poryvy větru) se v Oberhofu změnil program. Sprint žen, který se měl uskutečnit v pátek, odstartuje již ve čtvrtek ve 14:15. Předcházet mu bude sprint mužů od 11:30. Místo pátečního programu bude v Oberhofu den volna.
O víkendu by se měly závody uskutečnit beze změn. V sobotu je na programu od 12:00 stíhací závod mužů a po něm od 14:25 štafeta žen. V neděli začne v 11:00 štafeta mužů, stíhací závod žen se poběží o tři a půl hodiny později. Všechny přímé přenosy vč. nástřelů můžete sledovat na ČT sport a ČT sport Plus.
U českého týmu je situace následující. V nominaci je vedle Markéty Davidové, Lucie Charvátové a Terezy Voborníkové nově Jessica Jislová, která chyběla v Annecy.
„Není to úplně ono. Tím, že jsme přijeli teprve v úterý, tak jsme stihli pouze jeden trénink a já preferuji minimálně ty dva před tím závodem,“ uvedla Charvátová v rozhovoru pro ČT sport.
„Mezi svátky jsem byla trochu nemocná, takže uvidím, jak moc bude to tělo oslabený. Ještě bych potřebovala den, ale prostě takhle to je a jdeme do toho,“ doplnila Davidová.
Poprvé v sezoně pojede také Tomáš Mikyska. „Vždycky je cíl jet svěťák, určitě jsem se na to těšil. Akorát je škoda, že není lepší počasí,“ řekl Mikyska, který začal sezonu v nižším IBU Cupu, kde vybojoval například šesté místo ve vytrvalostním závodě v Ridnaun či devátou příčku ve sprintu v Lenzerheide.
Naposledy startoval na exhibici smíšených dvojic v Gelsenkirchenu, kde s Davidovou skončili šestí. V mužském týmu nahradil Adama Václavíka. Startují ještě Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Jonáš Mareček a Mikuláš Karlík.
Oberhof, který je známý svou roztodivností, co se počasí týče, přivítal české závodníky připravenými tratěmi. Podle Šimona Kubiny jsou ale podmínky komplikovanější, jak už to tak bývá. „Máme tady tři druhy sněhu, musíme dát pozor na to, abychom měli na všech částech trati nejlepší lyže.“
„Ta pauza je víceméně rychlá. Čtrnáct dní přes svátky, ale jak se říká závod je nejlepší trénink, tak jsem rád, že budeme zase závodit,“ těší se Krčmář.
České starty na SP v Oberhofu
Muži: Jonáš Mareček (8), Vítězslav Hornig (24), Mikuláš Karlík (25), Michal Krčmář (26), Tomáš Mikyska (88)
Ženy: Lucie Charvátová (26), Jessica Jislová (27), Tereza Voborníková (28), Markéta Davidová (30)
„Profilově se mi tady ty tratě líbí. Jsou to takové prudké, dlouhé kopce, to mám rád. Nejsou to tahavé roviny, to by mi sedět mohlo a uvidíme, co se pak s tím stane,“ pousmíval se Hornig.
Loni byl v Oberhofu nejlepší Václavík s jednou chybou na devatenáctém místě, zvítězil Francouz Quentin Fillon Maillet. Mezi biatlonistkami vládla jeho krajanka Paula Botetová. Nejlepší Češkou byla Voborníková až na 39. místě.