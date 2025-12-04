Na úvod Světového poháru třetí místo s českou štafetou, pak ale šest chyb ve vytrvalostním závodu. Markéta Davidová zažívá po zdravotní absenci opět závodní kolotoč a v Östersundu ji teď čeká sprint. Co od něj očekává? Přímý přenos odvysílá ČT sport v pátek od 15:45, nástřel již od 15:00 na ČT sport Plus.
Loňský triumf ve sprintu? V hlavě to nemám, teď je jiná situace, hlásí Davidová
Davidová zahájila minulou sezonu triumfem ve sprintu v Kontiolahti. Také tam se jí předtím vytrvalostní závod nepovedl, po čtyřech trestných minutách byla třicátá.
A pak to přišlo. „Asi to úplně nemám v hlavě, teď je to jiná situace. Vím, že každý závod je od nuly,“ říká Davidová v rozhovoru pro ČT sport.
Od poloviny prosince laborovala s vyhřezlou ploténkou, v březnu podstoupila operaci a postupně se vrátila k tréninku. A podle svých slov odtrénovala všechno, co bylo třeba. Na lyžích je to hodně vidět, běžecky předvádí skvělé výkony.
Jak je na tom momentálně fyzicky? „Je tam o jeden kopec míň, ale zase se to musí jet o to rychleji. Nebude to o moc jednodušší trať. Doufám, že jsme si hlavně pořádně odpočinuly a uvidíme, jak to bude v pátek vypadat,“ dodává osmadvacetiletá Davidová.
Dva dny volna se jí hodily. „Bylo to fajn. Ale pocity někdy nemusí odpovídat, když pak jde člověk do zátěže,“ vysvětluje Davidová, než zamíří na poslední trénink před sprintem. „Myslím, že ty dva dny přišly docela vhod,“ usmívá se.
Fanouškovská kulisa, která byla v Östersundu o víkendu maximální, aby pak v úterý a ve středu notně prořídla, Davidovou nijak zvlášť nepřekvapila.
„Myslím, že tady nikdy nebývalo úplně hodně diváků, takže s tím počítáme. Ale viděly jsme české vlajky, takže tady Češi byli. A je to fajn vidět ty naše barvy,“ těší biatlonistku, která by měla být v této sezoně opět tahounkou reprezentace.