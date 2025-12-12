Charvátová: V Hochfilzenu pamatuju už lepší podmínky, ale na sprint jsem připravená

Biatlon

Sprinty, stíhačky a štafety. Takový je program druhého dílu Světového poháru v biatlonu. Hostí jej Hochfilzen a nejlépe naladěná do něj odjížděla Lucie Charvátová, která se svým výkonem ve stíhačce v Östersundu dostala na květinový ceremoniál. Přímý přenos sprintu mužů sledujte na ČT sport od 11:40, ženy vyjedou na trať ve 14:00. Před závody nabízí ČT sport Plus živě sledování nástřelu.

Charvátová díky šestému místu zaznamenala ve Švédsku nejlepší výsledek ve stíhačce v kariéře, když si oproti startu polepšila o osm míst a na střelnici udělala dvě chyby. „Mám strašnou radost. Trochu na stará kolena, ale přece jen pořád to táhne,“ řekla pak v rozhovoru pro ČT sport.

Teď už je ale v Rakousku. „Hochfilzen je moje nejoblíbenější místo pro závody, ale pamatuji tedy na lepší podmínky. Ale myslím, že jsem připravená na závod,“ uvedla Charvátová. 

Bodovaly i další dvě Češky. Tereza Voborníková skončila po dvou trestných kolech třiatřicátá, Markéta Davidová doplatila na pět ran mimo terč a po startu z 21. příčky doběhla hned za Voborníkovou.

Sportovní ředitel Ondřej Rybář měl důvod ke spokojenosti nejen kvůli Charvátové, ale i stran štafet. Biatlonistky byly na úvod třetí, muži sedmí, smíšená štafeta pátá.

„Štafety ukázaly sílu týmu. Na druhou stranu tam byly i závody, ve kterých nás horší střelba odsunula do třetí nebo čtvrté desítky. Je mi líto těch dvojek u Markéty a Michala. Oba umí střílet líp a mají na daleko lepší výsledky,“ uvedl na svazovém webu Rybář.

Drobnou změnou prošla nominace, kde je nově místo Terezy Vinklárkové dorostenecká mistryně světa, osmnáctiletá Ilona Plecháčová. Ta první individuální start mezi elitou absolvovala na konci minulé sezony v Oslu, kde obsadila ve sprintu 90. místo.

Loňský sprint v Hochfilzenu ovládla Němka Franziska Preussová, nejlepší Češkou byla s jednou chybou sedmá Davidová.

Právě úřadující vítězka elitního seriálu Preussová ale bude tentokrát v Hochfilzenu chybět, protože onemocněla covidem-19. Ze stejného důvodu bude v Rakousku absentovat i její mladá reprezentační kolegyně Selina Grotianová.

„Franzi a Selina se bohužel nestihly včas zotavit, jak jsme doufali. Po společném rozhodnutí trenérů a lékařů se budou soustředit na start v Le Grand-Bornand,“ prohlásil sportovní ředitel německého svazu Felix Bitterling.

Kdo se naopak do závodního šrumu vrací, je Francouzka Julia Simonová. U ní jsou ale okolnosti diametrálně odlišné. V Östersundu desetinásobná mistryně světa absentovala kvůli trestu za okradení reprezentační kolegyně Justine Braisazové-Bouchetové.

V mužské stíhačce na úvod ročníku si dojel pro osmnáctou výhru v kariéře bývalý celkový vítěz SP Francouz Quentin Fillon Maillet, který byl v cíli o 6,7 sekundy rychleji než domácí Sebastian Samuelsson. Třetí skončil Johan-Olav Botn z Norska a po dvou triumfech se i v třetím individuálním závodu sezony postavil na stupně vítězů.

Do mužské stíhačky nenastoupil kvůli nemoci Vítězslav Hornig, jenž byl z Čechů jako dvaadvacátý nejlepší v sobotním sprintu. Jeho reprezentační kolegové se umístili ve čtvrté desítce, o dvě pozice za 32. Krčmářem byl Mikuláš Karlík a na 37. příčku si s číslem 50 polepšil Jakub Štvrtecký.

Po sprintech se v rakouském středisku pojede stíhací závod mužů a štafeta žen. Program vyvrcholí nedělní štafetou mužů a stíhačkou žen.

České starty ve sprintech v Hochfilzenu:

Muži: Michal Krčmář (29), Vítězslav Hornig (42), Mikuláš Karlík (55), Jakub Štvrtecký (63), Jonáš Mareček (77).

Ženy: Markéta Davidová (9), Tereza Voborníková (32), Jessica Jislová (39), Lucie Charvátová (48), Ilona Plecháčová (105).

