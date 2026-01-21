Není to ještě ani rok, co Vysočina Arena hostila Světový pohár, a nejlepší biatlonisté světa již opět míří do Nového Města na Moravě. Jak loňských šest závodů vypadalo? Připomeňte si je. Všechny přímé přenosy a zpravodajství ze SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Nejlepšími výsledky českých biatlonistů byly v březnu 2025 v Novém Městě na Moravě patnáctá místa Vítězslava Horniga a Terezy Voborníkové. Tady je souhrn všech závodů.
Hornig se nenechal strhnout dvacetitisícovým burácejícím davem a ve sprintu se blýskl bezchybnou střelbou. Zvítězil Francouz Émilien Jacquelin před Italem Tommasem Giacomelem, třetí skončil fenomenální Nor Johannes Thingnes Bö.
Sprint biatlonistek byl ve znamení startu Markéty Davidové, která se po téměř třech měsících a léčbě vyhřezlé ploténky vrátila právě v domácím prostředí do seriálu 52. místem.
Poté musela Davidová na operaci. Od této sezony nicméně odjela až na SP v Ruhpoldingu vše. V Novém Městě na Moravě bohužel česká jednička, kterou opět trápí bolest zad, letos startovat nebude.
Ale zpět k loňsku. Nejlepší Češka Tereza Voborníková obsadila s čistou střelbou 17. místo. Vyhrála bezchybně střílející Norka Ingrid Tandrevoldová před Francouzkami Justine Braisazovou-Bouchetovou a Julií Simonovou.
Hornig následně ve stíhačce udržel 15. místo ze sprintu. Skvělý závod předvedl Michal Krčmář, který si polepšil o devatenáct míst na 21. pozici. Vyhrál Švéd Sebastian Samuelsson, který vyjížděl z jedenáctého místa.
Davidová už do stíhačky nenastoupila. Zato Voborníková si polepšila na 15. místo, když na střelnici jednou minula. Vyhrála Francouzka Julia Simonová, která navázala na světový titul z Vysočiny 2024.
Poslední štafeta minulé sezony Čechům nevyšla, obsadili desáté místo. Po nadějném začátku Tomáše Mikysky opustil Hornig medailové pozice a na trestné kolo museli také Jonáš Mareček a Krčmář.
Popáté v pohárové sezoně vyhráli Francouzi ve složeni Émilien Claude, Oscar Lombardot, Fabien Claude a Quentin Fillon Maillet. Stříbrem se rozloučili se štafetovými závody bratři Böové. Třetí místo vybojovali Ukrajinci.
Ani štafetu už Davidová oproti původním předpokladům neběžela. České kvarteto Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Ilona Plecháčová a Lucie Charvátová (po poslední položce musela na dvě trestná kola) obsadilo osmé místo.
Zvítězily Francouzky Lou Jeanmonnotová, Océane Michelonová, Justine Braisazová-Bouchetová a Julia Simonová. Na stupně vítězů je doprovodily Norky a Němky.