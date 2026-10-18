Mikyska doběhl na Loop One Festivalu osmý, double slavil Ponsiluoma

V nedělním finálovém programu Loop One Festivalu se představil z českých reprezentantů jen Tomáš Mikyska. Na trati v olympijském parku v Mnichově nakonec obsadil osmé místo. Do finále se naopak neprobojovala ani jedna z českých biatlonistek.
Mikyska se na trati pohyboval svižně, na střelnici však pětkrát chyboval. „Spokojenost jakž takž. Škoda střelby. Od druhé jsem jel úplnou hranu. Pak jsem přijel na poslední položku a měl jsem toho dost,“ uvedl Mikyska, který zaznamenal třetí nejrychlejší střelecký čas a na trati byl v součtu čtvrtý nejlepší.
„Chtěl jsem se podívat alespoň do jednoho finále, škoda, že to nevyšlo i včera, ale jsem spokojený,“ dodal český reprezentant.
Podruhé o víkendu zvítězil Švéd Martin Ponsiluoma, tentokrát před Norem Vetlem Christiansenem a Francouzem Ericem Perrotem.
Ostatní Češi nepředvedli v kvalifikaci špatný výkon. Michalu Krčmářovi a Jonáši Marečkovi utekl postup těsně, Vítězslava Horniga zradila střelba (2+2).
„Je to škoda v důsledku postupového klíče. Budu to hodnotit z pozitivní stránky. Byl to velice kvalitní závod – časy střeleb i nejrychlejší běžecký čas v posledním kole, jsem spokojený,“ zhodnotil Krčmář.
Nejblíže z českých biatlonistek měla finále Jessica Jislová, která skončila ve své kvalifikační skupině čtvrtá. Lucie Charvátová byla kvůli špatné manipulaci se zbraní diskvalifikována, Heda Mikolášová také zůstala za postupovou trojkou.
„Bavilo mě to. První dvě kola jsem se snažila pošetřit, ale necítím se ve stoprocentní formě. Za střelbu jsem ráda,“ podotkla Jislová.
„Od léta je nové pravidlo, že člověk si může dát ruce pod řemen až na podložce. Celý život to dělám nějakým způsobem a v závodním tempu mi to vypadlo,“ odůvodnila Charvátová svou diskvalifikaci.
Finálový závod vyhrála suverénně Italka Lisa Vittozziová před dvojicí Francouzek Julií Simonovou a Amandine Menginovou.