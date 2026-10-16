České biatlonisty čekají o víkendu exhibiční závody v Mnichově, v Bavorsku se představí hned devítka reprezentantů. Mezi nimi i Vítězslav Hornig, který se po lehké viróze připojil k týmu na soustředění v Ramsau am Dachstein a na mnichovskou exhibici už by měl být připraven. Zároveň si pochvaluje atmosféru v týmu a nový impuls, který do něj vnesl příchod Michala Šlesingra co by druhého trenéra. Přímé přenosy z One Loop Festivalu sledujte v sobotu i v neděli od 15:35 na ČT2.
V Ramsau strávila mužská reprezentace 14 dnů, Vítězslav Hornig se připojil až v druhém týdnu. Kvůli lehké viróze po mistrovství republiky zůstal z preventivních důvodů doma a čas trávil v hypoxii v Jablonci nad Nisou. O pobyt ve vysokohorském prostředí tak nebyl ochuzen.
V Ramsau měla reprezentace k dispozici střelnici o 15 stavech i dost tratí pro jízdu na kolečkových lyžích. „Tréninkový areál je tady krásný, ideální. Profil trati je náročný. Začínáme se blížit závodnímu zatížení, pomocí intenzivních tréninků chceme dostat tělo do systému, kdy o víkendu budou závody, naopak během týdne bude zatížení nižší,“ popisuje Hornig, loni devatenáctý biatlonista celkového hodnocení Světového poháru.
Původně bylo v plánu i lyžování přímo na Dachsteinu, počasí ale rozhodlo jinak a biatlonisté se na sníh dostali za 14 dní jenom jednou. Pak veškerý sníh spláchnul déšť a příprava se odehrávala výhradně na kolečkových lyžích. Součástí byl i speciální štafetový závod proti švýcarské reprezentaci, kde si závodníci vyzkoušeli střelbu pod tlakem.
Sedlo si to, hodnotí Hornig atmosféru
Atmosféru v týmu si Hornig pochvaluje. „Funguje velmi dobře, během tréninků i mimo nich. Sedlo si to a funguje to dost dobře,“ míní závodník. Velký přínos vidí i v příchodu Michala Šlesingra, který v trenérské funkci doplnil Ondřeje Moravce.
„Bylo to oživení týmu. Občas je na Bouškovi vidět, že se nechce zapojovat třeba do otázek kondiční přípravy, že si ještě snaží najít do toho vhled, a je to víc na Ondrovi. Ale myslím, že Boušek přinesl velký posun do střelby, dokáže nám dobře poradit a střelbu zanalyzovat,“ říká na Šlesingrovu adresu.
Doufá, že jeho poznatky budou pro střelbu mužského týmu užitečné. „Končil relativně nedávno, takže vhled do střelby pořád má. Jak to na střelnici funguje, jak tělo reaguje. Dokáže nám s tím pomoct,“ ujišťuje český reprezentant.
Zpestření střeleckého tréninku
A aby se bitlonisté během tréninků nenudili, zařadil jim Šlesingr do přípravy specialitku. „Asi se doma nudil, tak naprogramoval střeleckou hru, takže se máme šanci špičkovat a je to další impuls,“ usmívá se Hornig, který po odpracování tréninkových dávek v Ramsau spolu s dalšími reprezentanty ještě v pátek zamíří na exhibici do Mnichova.
„Bude to zajímavé, oproti loňsku se jeden závodní den přidal. Budou to čtyři závody ve velmi krátké době, v maximálním zatížení. Jsem zvědav, jak se s tím tělo popere. Ale loni jsme viděli, že ten exhibiční formát může být dobrý a mnichovský olympijský park je krásný. Já se na to těším,“ uzavírá.
Češi na One Loop Festivalu
Češi na One Loop Festivalu
Muži: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska
Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Heda Mikolášová, Kateřina Pavlů
Para biatlon: Carina Edlingerová (trasér Alexandr Paťava)
Loop One Festivalu se účastní šedesátka nejlepších biatlonistů a biatlonistek světa. V sobotu určí patnáctku finalistek a patnáctku finalistů kvalifikace s intervalovými starty, v neděli pak čtyři rozjížďky.