Mareček skončil na exhibici v Mnichově dvanáctý. Mezi parabiatlonistkami slavila Edlingerová

Supersprint na biatlonové exhibici v Mnichově vyhrál po těsném souboji a fotofiniši Švéd Martin Ponsiluoma. Jediný český reprezentant, který postoupil z kvalifikace na Loop One Festivalu, Jonáš Mareček, dojel dvanáctý. Na střelnici zapsal pět nepřesností. Mezi ženami zvítězila Francouzka Océane Michelonová. Závod parabiatlonistek s hromadným startem v kategorii VI ovládla Carina Edlingerová s trasérem Alexandrem Paťavou.
Z kvarteta českých biatlonistů postoupil do patnáctičlenného finále exhibice pouze Mareček šestým místem. Tomáš Mikyska byl se třemi chybami na střelnici 18., Vítězslav Hornig obsadil 23. místo a Michal Krčmář 41. místo.
Finále v Olympijském parku v Mnichově odstartoval Mareček úspěšně. Na první ležce byl bezchybný a odjížděl ze střelnice na třetím místě s nepatrnou ztrátou na domácího Philippa Nawratha. Během 1800 metrů dlouhého okruhu se držel český reprezentant ve vedoucí skupině.
Druhá zastávka vleže se mu na střelnici, vytvořené na jezeře, nepodařila, chyboval druhou, čtvrtou a pátou ranou, zamířil na trestné kolo a pořadím se propadl na předposlední pozici. První místo držel Justus Strelow následován dalšími závodníky v kontaktu. Mareček byl na okruhu stále čtrnáctý se ztrátou 35 vteřin.
Na třetí položce se chybovalo a vedení převzali norští reprezentanti Johan-Olav Botn a Sturla Holm Laegreid a Francouz Éric Perrot následováni domácí závodníky. První z Norů se v běžecké části vzdálil soupeřům. Mareček na třetí položce minul první a poslední ranou.
Závod úspěšně zakončil na střelnici Botn, na trať vyrazil s náskokem necelých čtyř sekund na Martina Ponsiluomu. Mareček dostřílel na stavu třináct bezchybně.
O medailích se bojovalo na kolečkových lyžích do posledních metrů. O vítězi rozhodoval fotofiniš, zlato získal nakonec Ponsiluoma před Botnem. Bronz vybojoval Perrot. Český reprezentant dojel dvanáctý se ztrátou přes minutu a půl.
„Dobře to začalo, ale bohužel těch položek pak ještě bylo hodně a nějaké se nepovedly. Myslím si, že vleže jsem si špatně udělal polohu,“ konstatoval po závodě Mareček. „Po třech chybách jsem si už moc na stojku nevěřil a taky to tak vypadalo. Aspoň tu poslední jsem dal normálně,“ dodal.
„Dokud jsem jel s někým, jelo se mi velice dobře. To hodnotím super pozitivně. Ale pak jak už člověk jede sám, tak vlaje. To už bylo docela náročné, ale měl jsem dost sil v závěru, abych předjel závodníka před sebou,“ uvedl Mareček k boji na kolečkových lyžích.
Závod žen vyhrála francouzská reprezentantka Michelonová, která na střelnici chybovala jednou pouze na úvodní položce.
S odstupem přes čtrnáct sekund dojela Elvira Öbergová ze Švédska, která ustála v závěrečném okruhu tlak od krajanky a bronzové závodnice Anny Magnussonové.
Z trojice českých biatlonistek se ve finále nepředstavila žádná, Lucie Charvátová obsadila v kvalifikaci 25. místo, Jessica Jislová 43. místo a Heda Mikolášová 49. místo.
„Trať je lehká, ale není tam žádné místo, kde si odpočinout. Snažila jsem si to hlídat posledních pár desítek metrů a vydýchat se. Ale jak je střelnice na deskách, člověk projede a už se to otřásá,“ uvedla Jislová po kvalifikaci.
„Jsem zvědavá, kde jsou rány, protože jednu chvíli jsem myslela, že budu reklamovat terč,“ komentovala neúspěšnou stojku Charvátová.
Edlingerová pouze jednou minula
V první střelbě závodu s hromadným startem parabiatlonistek se zrakovým postižením zapsala Edlingerová jednu chybu.
Zlato si zajistila přesnou druhou položkou, díky která se vyhoupla do čela, kde měla před posledním běžeckým okruhem náskok přes devět vteřin. Závod už úspěšně paralympijská vítězka dokončila.
„Jsem velmi šťastná, šlo to velmi dobře. Udělala jsem jen jednu chybu,“ hodnotila Edlingerová. „Bylo to velmi vyrovnané i pro diváky, které jsme na trati slyšeli. Holky ukázaly, že umí přijet společně a udělat zajímavý závod. Naštěstí pro nás rozhodla poslední střelba, Carina dala krásnou položku za nula,“ uvedl trasér Paťava k závodu v Olympijském parku.