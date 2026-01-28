Biatlon

Štvrtecký si povedený vytrvalostní závod na ME odstřelil na poslední položce


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
Nepovedená poslední položka připravila Štvrteckého o šanci na medaili
Zdroj: ČT sport

V norském Sjusjöenu odstartoval evropský šampionát v biatlonu. V úvodním individuálním závodě byl Jakub Štvrtecký blízko medailového úspěchu, dvě chyby na poslední střelecké položce ho ale srazily až na konec druhé desítky.

Ještě v polovině závodu na 20 kilometrů patřilo Jakubu Štvrteckému první místo. I třetí střeleckou položku zvládl čistě a útočil na medaile.

Závěr mu ale nevyšel. Dvě chyby na střelnici ho vyřadily nejen z boje o cenné kovy, ale i o slibný výsledek. Nakonec obsadil 18. místo.

Vítězem závodu se stal čtyřiatřicetiletý Francouz Antonin Guigonnat, který jako jediný ze startovního pole sundal všech 20 terčů. Štvrtecký na něj ztratil více než dvě a půl minuty. 

