Zkráceným vytrvalostním závodem biatlonistů startuje domácí zastávka Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Tradičně velmi očekáváná akce, která láká davy fanoušků, je ve Vysočina Areně prakticky vyprodaná. Přímé přenosy a zpravodajství sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
EXKLUZIVNĚHukot fanoušků, ideální podmínky, Krčmářova očekávání. SP v Novém Městě startuje
V této sezoně se dosud běžel vytrvalostní závod pouze jednou, a to nikoli v jeho zkrácené, ale klasické podobě. V Ostersundu mezi muži uspěl Nor Johan-Olav Botn po bezchybné střelbě. Nejlepší z českých závodníků byl na 19. místě po dvou chybách Vítězslav Hornig, jemuž chyběly na čelo více než čtyři minuty.
V Novém Městě na Moravě se nicméně tato disciplína ještě při elitním seriálu nejela. „Trošičku se v něm hledám,“ přiznává v rozhovoru pro ČT sport nejzkušenější český biatlonista Michal Krčmář.
„Pro mě to je něco mezi sprintem a dvackou a zatím se mi to nepodařilo mockrát dobře nastavit a to tempo rozjet. Jedu ho asi potřetí nebo počtvrté v kariéře, tak věřím, že se mi to povede a že se konečně trefím,“ dodává.
Nejen Krčmářovi, ale také Hornigovi, Tomáši Mikyskovi, Mikuáši Karlíkovi a Petru Hákovi by mohla k dobrému výsledku pomoci i absence některých soupeřů.
Třeba Norové, kteří upřednostnili přípravu na zimní olympijské hry konané v únoru v italské Anterselvě, totiž na Vysočinu poslali svoje béčko. Více rozebírá nový díl Biatlon fokus podcastu ČT sport.
„Závod je nejlepší trénink, takže v tomhle ohledu už je součástí přípravy,“ ví Krčmář a dodává, že nejde na nic spoléhat.
„Budou tady kvalitní závodníci,“ upozorňuje. Vedle individuálů se pojedou ještě smíšené štafety a masáky.
V Novém Městě jsou na rozdíl od některých minulých ročníků SP ideální podmínky. Mrzne a tratě jsou velmi dobře připravené.
„Akorát při navážení reklam to trochu zničili. Ale bude to dobré,“ říká v rozhovoru pro Českou televizi trenér biatlonistů Michael Málek.
Reprezentanti se do Česka přesunuli hned po nedělním skončení pátého dílu SP v německém Ruhpoldiongu a ve Vysočina Areně absolvovali během úterý a středy tréninky.
„Každý se těší, protože závodit před domácím publikem, a navíc tak skvělým, to je za odměnu,“ tvrdí Málek a hned upozorňuje na těžší novoměstskou střelnici.
„Jednoznačně není jednoduchá. Je to hluk, hučení, fandění, sportovec se může nechat unést. Roztočí se vítr, sportovci musí číst nástřel, pamatovat si podmínku a reagovat na praporky a korekcí mířidel si to upravit,“ vypočítává Málek.
Starty českých biatlonistů
Mikuláš Karlík (21), Michal Krčmář (30), Vítězslav Hornig (36), Tomáš Mikyska (47), Petr Hák (80)
Česká televize zajišťuje vysílání SP z Nového Města na Moravě do celého světa, přímo na místě je hned několik přenosových vozů. Chybět nebudou ani předzávodní studia s moderátorem Petrem Kubáskem a reportérem Jakubem Ščurkevičem.
ČT sport vysílá přenosy všech závodů SP, a to včetně nástřelů. Digitální obsah ČT sport zase nabízí podrobné zpravodajství, podcasty i pohledy do zákulisí.