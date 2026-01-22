Biatlon

EXKLUZIVNĚHukot fanoušků, ideální podmínky, Krčmářova očekávání. SP v Novém Městě startuje


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Zkráceným vytrvalostním závodem biatlonistů startuje domácí zastávka Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Tradičně velmi očekáváná akce, která láká davy fanoušků, je ve Vysočina Areně prakticky vyprodaná. Přímé přenosy a zpravodajství sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

V této sezoně se dosud běžel vytrvalostní závod pouze jednou, a to nikoli v jeho zkrácené, ale klasické podobě. V Ostersundu mezi muži uspěl Nor Johan-Olav Botn po bezchybné střelbě. Nejlepší z českých závodníků byl na 19. místě po dvou chybách Vítězslav Hornig, jemuž chyběly na čelo více než čtyři minuty.

V Novém Městě na Moravě se nicméně tato disciplína ještě při elitním seriálu nejela. „Trošičku se v něm hledám,“ přiznává v rozhovoru pro ČT sport nejzkušenější český biatlonista Michal Krčmář.

2 minuty
Biatlonistům začíná program v Novém Městě
Zdroj: ČT sport

„Pro mě to je něco mezi sprintem a dvackou a zatím se mi to nepodařilo mockrát dobře nastavit a to tempo rozjet. Jedu ho asi potřetí nebo počtvrté v kariéře, tak věřím, že se mi to povede a že se konečně trefím,“ dodává.

Nejen Krčmářovi, ale také Hornigovi, Tomáši Mikyskovi, Mikuáši Karlíkovi a Petru Hákovi by mohla k dobrému výsledku pomoci i absence některých soupeřů.

Třeba Norové, kteří upřednostnili přípravu na zimní olympijské hry konané v únoru v italské Anterselvě, totiž na Vysočinu poslali svoje béčko. Více rozebírá nový díl Biatlon fokus podcastu ČT sport.

6 minut
Jakub Ščurkevič o přípravách SP v Novém Městě na Moravě
Zdroj: ČT24

„Závod je nejlepší trénink, takže v tomhle ohledu už je součástí přípravy,“ ví Krčmář a dodává, že nejde na nic spoléhat.

„Budou tady kvalitní závodníci,“ upozorňuje. Vedle individuálů se pojedou ještě smíšené štafety a masáky.

V Novém Městě jsou na rozdíl od některých minulých ročníků SP ideální podmínky. Mrzne a tratě jsou velmi dobře připravené.

„Akorát při navážení reklam to trochu zničili. Ale bude to dobré,“ říká v rozhovoru pro Českou televizi trenér biatlonistů Michael Málek.

20 minut
Ondřej Rybář a Jiří Hamza o olympijské nominaci i SP v Novém Městě na Moravě
Zdroj: ČT sport

Reprezentanti se do Česka přesunuli hned po nedělním skončení pátého dílu SP v německém Ruhpoldiongu a ve Vysočina Areně absolvovali během úterý a středy tréninky.

„Každý se těší, protože závodit před domácím publikem, a navíc tak skvělým, to je za odměnu,“ tvrdí Málek a hned upozorňuje na těžší novoměstskou střelnici.

2 minuty
V biatlonové nominaci na ZOH nechybí Davidová, její start ale jistý není
Zdroj: ČT sport

„Jednoznačně není jednoduchá. Je to hluk, hučení, fandění, sportovec se může nechat unést. Roztočí se vítr, sportovci musí číst nástřel, pamatovat si podmínku a reagovat na praporky a korekcí mířidel si to upravit,“ vypočítává Málek.

Starty českých biatlonistů

Mikuláš Karlík (21), Michal Krčmář (30), Vítězslav Hornig (36), Tomáš Mikyska (47), Petr Hák (80)

Česká televize zajišťuje vysílání SP z Nového Města na Moravě do celého světa, přímo na místě je hned několik přenosových vozů. Chybět nebudou ani předzávodní studia s moderátorem Petrem Kubáskem a reportérem Jakubem Ščurkevičem.

ČT sport vysílá přenosy všech závodů SP, a to včetně nástřelů. Digitální obsah ČT sport zase nabízí podrobné zpravodajství, podcasty i pohledy do zákulisí.

ČTĚTE TAKĚ

Vysočina Arena hlásí téměř vyprodáno. Zbývají desítky lístků na neděli, říká Hamza

21. 1. 2026

Vysočina Arena hlásí téměř vyprodáno. Zbývají desítky lístků na neděli, říká Hamza

EXKLUZIVNĚRybář odtajnil olympijskou nominaci, nechybí Davidová ani Vinklárková

20. 1. 2026

Rybář odtajnil olympijskou nominaci, nechybí Davidová ani Vinklárková
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.