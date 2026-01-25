Podařená tečka, i když pořádně bolela. Michal Krčmář zakončil povedené vystoupení v Novém Městě na Moravě desátým místem v závodu s hromadným startem. Opět dokázal, jaký je to zarputilý bojovník. Přiznal, že síly mu chyběly a do cíle ho dotlačili hlavně fanoušci. Ve finiši předčil i lídra Světového poháru Tommasa Giacomela. I tak byl k sobě přiměřeně kritický a zopakoval, že před olympiádou takové výsledky nechce přeceňovat.
Hezký zážitek, ale stojí hodně sil. Krčmář „lezl po zemi“ a litoval chyby před finišem
„Závod byl obrovsky těžký, nechal jsem tam všechno, jsem spokojený,“ zhodnotil Krčmář. Bylo to drama až do posledních centimetrů. „Hezký zážitek, ale stojí hodně sil,“ poznamenal s úsměvem.
Druhým dechem hledal nedostatky: „Ve finiši jsem nebyl úplně spokojen, nechal jsem se tam zavřít, proto mě Isak (Frey – pozn. red.) porazil. Nešlo s tím nic dělat, jen jsem doufal, že pojede aspoň rychle, abych porazil Tommasa (Giacomela).“
Skalp byl o to cennější, že Giacomel si připsal vůbec nejrychlejší čas na trati. „V posledním kole jsem bojoval jen díky divákům. Možná kdybych byl kdekoli jinde, tak bych do finiše ani nedojel. Měl jsem toho plné zuby. Lezl jsem po zemi a diváci mě tam dotlačili.“
Podobně jako ve smíšené štafetě se dokázal vybičovat. Přesto se mohl prát ještě o vyšší umístění, kdyby ovšem na poslední položce neminul jeden terč.
„Dneska jsem musel dávat každou ránu s maximální kontrolou. Na nástřelu jsem se trápil, bylo to pro mě těžké, vůbec mi to nelepilo. Jedna rána mi bohužel vyskočila někam doleva,“ přiblížil Krčmář.
Důsledná střelecká sebekontrola se propsala i do času střelby v úvodu. „Při té první střelbě byl trochu pomalejší, maličko zmatečný, ale globálně povedený závod,“ prohlásil trenér Michael Málek.
Sám Krčmář přiznal, že ho sobotní bronz emočně „vysál“. „Michal se vydal při štafetě, i Víťa (Hornig), sil nemají na rozdávání. Ale samozřejmě kdyby měli rychlejší lyže nebo měli víc sil, bylo by to jiné, na druhou stranu desáté místo super,“ uzavřel Málek.