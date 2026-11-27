Na ČT sport se naplno rozjela sezona zimních sportů. Vytrvalostní závod Světového poháru biatlonistek patřil v Kontiolahti Elviře Öbergové ze Švédska, české reprezentantky Tereza Voborníková s Lucií Charvátovou si připsaly skvělý výsledek – první jmenovaná byla devátá, druhá uzavřela elitní desítku. Na krasobruslařské Grand Prix v Tokiu je po krátkém programu sportovní dvojice Anna Valesiová – Martin Bidař čtvrtá. V mužské soutěži se extrémně vyvedl krátký program Iliu Malininovi, který překonal světový rekord.
Dvě české biatlonistky se dostaly do elitní desítky
Bronzová olympijská medailistka ze závodu s hromadným startem Voborníková se opírala o přesnou mušku. Na trati ale byla pomalejší a za vítěznou Öbergovou, která měla jednu trestnou minutu, nakonec zaostala zhruba o dvě a čtvrt minuty.
Počínání na střelnici si reprezentantka pochvalovala. „To mě velmi, velmi potěšilo. Nešla mi tady úplně ležka, tak jsem ráda, že jsem to zvládla,“ řekla. „V běžecké části bych to chtěla lepší. Zároveň cítím, že to ještě není ono. Takhle to mám každý rok. Já bych chtěla jet rychleji, ale nemůžu se do toho dostat. Potřebuji víc těch závodů. Doufám, že to teď bude závod od závodu lepší,“ dodala Voborníková.
Jen o 1,7 sekundy pomalejší byla Charvátová, která se poprvé ve Světovém poháru dostala v této disciplíně do první desítky. „Nečekala jsem to. Ten závod začal velmi dramaticky, protože začít vytrvalostní s dvojkou je naprd,“ poukázala třiatřicetiletá biatlonistka na dvě chyby na úvodní položce vleže. Pak už ale byla na střelnici neomylná. „Nul jsem tu dala velmi málo, takže mě ten výsledek zejména na střelnici velmi překvapil,“ řekla Charvátová, které pomohl sedmý běžecký čas.
Vedle Voborníkové s Charvátovou žádná další česká biatlonistka body nezískala. Jessica Jislová se třemi chybami ztratila více než pět minut a obsadila 43. místo. Lucie Jandurová debutovala 76. příčkou, Kateřina Pavlů 85. pozicí.
Jako novopečená teta se radovala z vítězství Öbergová, jejíž sestra Hanna těsně před začátkem SP porodila syna. Díky nejrychlejšímu běhu navzdory jedné trestné minutě vyhrála o 22,7 sekundy před domácí Finkou Sonjou Leinamovou, která navázala na loňské druhé místo z úvodního vytrvalostního závodu sezony v Östersundu. Třetí skončila rovněž s nulou Francouzka Julia Simonová.
Výsledky SP v biatlonu v Kontiolahti
Výsledky SP v biatlonu v Kontiolahti
Vytrvalostní závod SP v biatlonu v Kontiolahti na 15 km (Finsko): 1. E. Öbergová (Švéd.) 41:47,9 (1 tr. minuta), 2. Leinamová (Fin.) -22,7 (0), 3. Simonová -35,4 (0), 4. Michelonová (obě Fr.) -53,1 (0), 5. Johansenová -1:19,7 (0), 6. Knottenová (obě Nor.) -1:20,2 (1), ...9. Voborníková -2:16,3 (0), 10. Charvátová -2:18,0 (2), 43. Jislová -5:15,9 (3), 76. Jandurová -7:57,9 (3), 85. Pavlů -9:05,7 (5).
Závod na 10 km klasicky opanovali Švédky a Norové
Úvodní závod Světového poháru v běhu na lyžích ovládli Švédky a Norové. Na 10 kilometrů klasicky v Ruce zvítězila Ebba Anderssonová před dvěma svými krajankami. Mezi muži obsadili Norové prvních šest míst, nejrychlejší z nich byl Martin Löwström Nyenget. O nejlepší český výsledek dne se postarala Kateřina Janatová, která na Anderssonovou ztratila 1:45,7 minuty a obsadila 33. místo.
Olympijská vítězka z padesátky na letošních hrách v Itálii Anderssonová se do čela posunula ve druhé polovině závodu a v cíli za sebou nechala o 9,1 sekundy dotírající Linn Svahnovou. Švédskou nadvládu podtrhla třetím místem Frida Karlssonová, která na vítěznou krajanku ztratila 10,2 sekundy.
Odsunula ze stupňů vítězů Rusku závodící v neutrálních barvách Natalii Terentěvovou, která pod dívčím jménem Něprjajevová ovládla v sezoně 2021/2022 celkové hodnocení Světového poháru. Pak kvůli sankcím za agresi na Ukrajině musela Světový pohár opustit a nyní se jako neutrální vrací. Do Finska se dostala, protože získala vízum ještě před kompletním zákazem vstupu ruských sportovců do země.
Jednatřicetiletá Terentěvová, která na ZOH 2022 v Pekingu získala stříbro ve skiatlonu, rozběhla desítku nejrychleji. V polovině závodu byla ještě v čele, ale nakonec s devatenáctisekundovou ztrátou na Anderssonovou na medaili nedosáhla.
Vstup do sezony se nevydařil české jedničce Janatové, která od začátku ztrácela a nakonec se nevešla ani do první třicítky. Oproti loňskému startu sezony, kdy se v Ruce rovněž jela desítka klasicky, si sedmá žena olympijského skiatlonu ještě o pět míst pohoršila. V rozhovoru pro Českou televizi uznala, že mířila výš. „Není to, co bych si představovala. Je to pro mě tady náročné. Hlavně je to klasickou technikou a ty kopce jsou prudké, takže to není můj šálek kávy,“ uvedla s tím, že Ruka je její nejméně oblíbené středisko ve Světovém poháru.
Mužům i na úvod nové zimní sezony dominovali Norové. Triumf z loňského listopadu zopakoval Nyenget, jenž porazil o 10,7 sekundy Andrease Fjordena Reeho. Třetí s třináctisekundovým odstupem na vítěze skončil jedenáctinásobný olympijský šampion Johannes Hösflot Klaebo. Nejúspěšnější běžec na lyžích historie tak zatím nezískal 114. vítězství ve Světovém poháru, kterým by vyrovnal absolutní rekord krajanky Marit Björgenové.
Ze závodu mužů se na poslední chvíli kvůli akutním stomatologickým problémům odhlásil Jiří Tuž, takže čeští lyžaři startovali ve trojici. Nejlépe si vedl Matyáš Bauer, který na vítěze ztratil minutu a 6,2 sekundy a obsadil 34. místo. Jen o tři desetiny a jednu příčku za ním skončil Mike Ophoff. Nepovedený start do sezony měl nejzkušenější člen týmu Michal Novák, který obsadil až 54. místo se ztrátou 1:26,9 minuty.
Výsledky úvodních závodů SP v běhu na lyžích v Ruce
Výsledky úvodních závodů SP v běhu na lyžích v Ruce
Ženy: 1. Anderssonová 25:19,4, 2. Svahnová -9,1, 3. Karlssonová (všechny Švéd.) -10,2, 4. Terentěvová (Rus.) -19,0, 5. H. Wengová (Nor.) -23,0, 6. Matintalová (Fin.) -31,9, ...33. Janatová (ČR) -1:45,7.
Muži: 1. Nyenget 22:09,0, 2. Ree -10,7, 3. Klaebo -13,0, 4. Heggen -14,8, 5. Stenshagen -21,4, 6. Iversen (všichni Nor.) -21,6, ...34. Bauer -1:06,2, 35. Ophoff -1:06,5, 54. Novák (všichni ČR) -1:26,9.
Sdruženářům vládli Norové
Norští sdruženáři ovládli v Ruce úvodní závod Světového poháru v severské kombinaci. Vítězně vstoupili do první sezony bratři Oftebrové. Výhru v kompaktním závodu vybojoval Einar Luraas Oftebro o 1,5 sekundy před mladším sourozencem Jensem, čtyřnásobným olympijským šampionem. Na stupně vítězů je doprovodil krajan Kasper Moen Flatla.
Z dvojice českých reprezentantů zahájil sezonu lépe Lukáš Doležal, který doběhl na 28. místě, přestože po skokanské části figuroval až na 46. příčce. Běh na 7,5 km mu ale sedl lépe a za vítězem v konečném pořadí zaostal 1:24,5 minuty. Jiří Konvalinka, který se na můstku zařadil na 21. místo, se naopak v běhu propadl na 37. pozici.
Valesiové s Bidařem se daří na GP Japonska
Čtvrtá po krátkém programu je sportovní dvojice Anna Valesiová – Martin Bidař na Grand Prix v Tokiu. Čeští krasobruslaři na NHK Trophy útočí na vyrovnání svého výsledku z Kanadské brusle, kde na konci října v elitním seriálu společně debutovali. V čele soutěže jsou favorizovaní mistři světa Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin z Německa.
Valesiová s Bidařem v krátkém programu zaváhali u odhozeného trojitého salchowu, po němž partnerka s vypětím všech sil odvrátila pád. Získali 59,77 bodu, což bylo o 67 setin méně než v Kanadě. Čtvrtou příčku budou v sobotních volných jízdách hájit zejména před Američany Chelsea Liuovou a Ryanem Bedardem, kteří na ně ztrácejí jen sedm setin bodu. K medaili mají čeští reprezentanti daleko, před nimi je více než sedmibodová propast.
Ze svého výkonu měli čeští krasobruslaři radost. „Byla tam zase maličká chybička u házeného skoku. Je to škoda, protože na tréninku už nám jde fakt docela dobře. Určitě to vylepšíme,“ uvedl Bidař. „Moc jsme si to užili i tak. Diváci byli úžasní. Japonsko žije krasobruslením, takže je to tady nádherné nejenom na ledě, ale i všude okolo,“ řekl.
Jednoznačně nejlepší krátký program předvedli úřadující světoví šampioni z Prahy Haseová a Volodin. Suverénně zvládli všechny skoky, zlepšili si sezonní maximum na 75,21 bodu a vedou o 5,43 bodu před domácí dvojicí Juna Nagaokaová, Sumitada Moriguči. Němečtí reprezentanti tak mají blízko ke druhému vítězství v letošní Grand Prix po triumfu na Americké brusli.
V mužské soutěži překonal hvězdný Američan Ilia Malinin světový rekord v krátkém programu. Trojnásobný mistr světa si osobní maximum z letošního MS v Praze zlepšil o 3,52 bodu na 114,81. Ze třetího místa historických tabulek se posunul do čela před Nathana Chena a Juzurua Hanjua. Chenův rekord z jeho zlaté olympijské soutěže v Pekingu 2022 překonal o 84 setin bodu.
Výsledky NHK Trophy, závodu seriálu Grand Prix v krasobruslení
Výsledky NHK Trophy, závodu seriálu Grand Prix v krasobruslení
Sportovní dvojice – po krátkém programu: 1. Haseová, Volodin (Něm.) 75,21, 2. Nagaokaová, Moriguči (Jap.) 69,78, 3. Akopovová, Rachmanin (Arm.) 66,95, 4. Valesiová, Bidař (ČR) 59,77.
Tajcnárové start sezony nevyšel
České reprezentantce Patrícii Tajcnárové se úvodní závod Světového poháru monobobů v Altenbergu nepovedl. Čtyřiadvacetiletá pilotka po nehodách v obou kolech skončila s velkým odstupem poslední dvanáctá.
Tajcnárová na náročné trati v Krušných horách zaváhala v obou jízdách na podobném místě. V prvním kole se po průjezdu karuselem převrátila, ale v následné zatáčce se vrátila na všechny nože, v druhém kole už ale po převrácení doklouzala do cíle na boku. Stroj bývalá slovenská reprezentantka opustila bez zjevných zdravotních potíží.
Úvodní závod sezony vyhrála domácí Němka Laura Nolteová. Úřadující vítězka Světového poháru a olympijská šampionka z dvojbobů porazila o 25 setin sekundy krajanku Lisu Buckwitzovou. Třetí byla s odstupem 0,54 sekundy Australanka Bree Walkerová. Tajcnárová ztratila téměř deset sekund.
Výsledky úvodních závodů SP v jízdě na bobech v Altenbergu
Výsledky úvodních závodů SP v jízdě na bobech v Altenbergu
Ženy – monoboby: 1. Nolteová 1:59,62 (59,83+59,79), 2. Buckwitzová (obě Něm.) -0,25 (1:00,10+59,77), 3. Walkerová (Austr.) -0,54 (1:00,29+59,87), ...12. Tajcnárová (ČR) -9,97 (1:02,77+1:06,82).