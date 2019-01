Drama se snovým závěrem. Davidová po životním výkonu bere ze sprintu v Anterselvě zlato

Bylo to obrovské drama, které vyvrcholilo až v úplném závěru. Markéta Davidová jako vedoucí žena závodu už převlečená do bundy stála v cíli a sledovala televizní obrazovku, kde byla poslední soupeřka Laura Dahlmeierová.

"Věděli jsme, že jí to tady bude vyhovovat, že by mohla zajet skvělý výsledek. Ale tohle jsme nečekali.Předvedla skvělý běžecký výkon. Věřili jsme, že v tom posledním kole Dahlmeierová ztratí," řekl po závodě spokojený asistent trenéra Jiří Holubec.

Davidová okamžitě přijímala objetí od týmových kolelů. Velká biatlonová naděje zaznamenala největší český úspěch ve Světovém poháru za poslední dva roky. Naposledy se radovala z Češek Gabriela Koukalová v Oberhofu osmého ledna 2017 v závodě s hromadným startem.

Nyní na ni navázala velká česká naděje, která tak podruhé v ročníku dosáhla na stupně vítězů. Poprvé v kariéře se jí to povedlo na startu ročníku v Pokljuce, kde v individuálním závodě brala bronz. Nyní ho však překonala a nechala zapomenout na sprint v Ruhpoldingu, kde Češky vyhořely a žádná z nich nebrala ani bod.

Davidová přitom patřila na střelnici k těm nejpomalějším.

Jen pět závodnic bylo horších. Na rozdíl od Italek Lisy Vittozziové a Dorothey Wiererové, Finky Kaisy Mäkäräinenové a dalších velkých hvězd ovšem nemusela ani jednou na trestné kolo a přesnost při práci s malorážkou dokázala podpořit fantastickým výkonem v běžecké stopě.

"Za ty dvě nuly jsem ráda, protože lepší to být ani nemůže. Byly dost pomalé, ale já preferuji, že se trefím, než že bych to odpražila. Na trati jsem jela, co to šlo. Ale nebyl to můj nejlepší běžecký závod," řekla Davidová skromně. "V závěru mi došly síly. Skoro jsem neviděla a jsem ráda, že jsem dojela."

Sil měla ale očividně více než dotírající rivalky. Odrazila nejenom útok čtvrté Dahlmeirové, ale zejména pak i druhé Mäkäräinenové. Finka v závěru zle dotírala, ale v cíli za časem Davidové zaostala 1,7 sekundy. Třetí místo brala Marte Olsbuová Roiselandová z Norska, která na vítěznou Češku měla manko 3,5 sekundy.



Zbývajícím čtyřem Češkám se v italském zimním středisku příliš nedařilo. Veronika Vítková, Lucie Charvátová a Eva Puskarčíková skončily v páté desítce, šanci na vylepšení výsledku budou mít v sobotní stíhačce. Do ní se nedostala Jessica Jislová, jež obsadila až 89. místo.