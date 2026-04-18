Davidová je po další operaci, čeká ji šest týdnů klidového režimu

Markéta Davidová je po další operaci vyhřezlé ploténky. Nyní ji čeká šest týdnů klidového režimu, aby obratle správně srostly. Pak by měla začít s rehabilitací, uvedla mistryně světa ve vytrvalostním závodu z roku 2021 v prohlášení.
Chirurgický zákrok podstoupila Davidová už loni v březnu. Na podzim pak naskočila do olympijské sezony, ale v lednu se jí zranění vrátilo. Minulý ročník Světového poháru ukončila po únorových olympijských hrách v Itálii, kde vinou zdravotních problémů neuspěla.
Po konzervativní léčbě nakonec šla znovu na operaci, kterou absolvovala v pražském Motole. „Výsledky vyšetření jsem konzultovala s několika lékaři a všichni se shodli, že je nutná operace. Během ní mi nahradili vyhřezlou ploténku implantátem a zároveň zpevnili obratle pomocí šroubů,“ uvedla Davidová.
Na olympijských hrách běžela v Anterselvě dva závody. Jako finišmanka smíšené štafety neudržela páté místo a klesla na jedenácté, ve sprintu poté obsadila 81. pozici. Na další tři podniky Světového poháru už neodcestovala.
Vážné problémy se zády řeší devětadvacetiletá rodačka z Jablonce nad Nisou od podzimu 2024, kdy sice na úvod sezony vyhrála sprint v Kontiolahti, ale pak už nedokončila na začátku prosince zastávku v Hochfilzenu. S výjimkou krátkého pokusu o návrat na domácím SP v Novém Městě na Moravě přišla o zbytek sezony včetně mistrovství světa v Lenzerheide. Loni na jaře pak šla na operaci.