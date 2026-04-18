Biatlon

Davidová je po další operaci, čeká ji šest týdnů klidového režimu


18. 4. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Markéta Davidová je po další operaci vyhřezlé ploténky. Nyní ji čeká šest týdnů klidového režimu, aby obratle správně srostly. Pak by měla začít s rehabilitací, uvedla mistryně světa ve vytrvalostním závodu z roku 2021 v prohlášení.

Chirurgický zákrok podstoupila Davidová už loni v březnu. Na podzim pak naskočila do olympijské sezony, ale v lednu se jí zranění vrátilo. Minulý ročník Světového poháru ukončila po únorových olympijských hrách v Itálii, kde vinou zdravotních problémů neuspěla.

Po konzervativní léčbě nakonec šla znovu na operaci, kterou absolvovala v pražském Motole.  „Výsledky vyšetření jsem konzultovala s několika lékaři a všichni se shodli, že je nutná operace. Během ní mi nahradili vyhřezlou ploténku implantátem a zároveň zpevnili obratle pomocí šroubů,“ uvedla Davidová.

Přečtěte si také

Na olympijských hrách běžela v Anterselvě dva závody. Jako finišmanka smíšené štafety neudržela páté místo a klesla na jedenácté, ve sprintu poté obsadila 81. pozici. Na další tři podniky Světového poháru už neodcestovala.

Vážné problémy se zády řeší devětadvacetiletá rodačka z Jablonce nad Nisou od podzimu 2024, kdy sice na úvod sezony vyhrála sprint v Kontiolahti, ale pak už nedokončila na začátku prosince zastávku v Hochfilzenu. S výjimkou krátkého pokusu o návrat na domácím SP v Novém Městě na Moravě přišla o zbytek sezony včetně mistrovství světa v Lenzerheide. Loni na jaře pak šla na operaci.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.