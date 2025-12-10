Biatlon

Biatlonistky vyrazily do Hochfilzenu se změnou, trenéři povolali Plecháčovou


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport, biatlon.cz

Kolotoč závodů už zase jede na plné obrátky. Světový pohár v biatlonu se přesouvá do Hochfilzenu, kde se v pátek začne sprinty. Český tým odcestoval do Rakouska s jednou změnou v nominaci. Přímé přenosy a zpravodajství ze SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Že by mohlo dojít ke změně v sestavě reprezentace pro druhý díl elitního seriálu, naznačil už v neděli v rozhovoru pro ČT sport trenér biatlonistek Lukáš Dostál.

12 minut
Ohlasy Charvátové s Dostálem a květinový ceremoniál po stíhačce SP v Östersundu
Zdroj: ČT sport

A opravdu. Tereza Vinklárková nepředvedla na úvod sezony v Östersundu nejlepší střelecké výkony. Vy vytrvalostním závodu chybovala čtyřikrát a byla na 64. místě, ve sprintu po třech minelách dojela až pětadevadesátá.

Pro Hochfilzen se proto trenéři rozhodli, že z druholigového IBU Cupu nominují Ilonu Plecháčovou, která závodila v Obertilliachu.

11 minut
Sestřih stíhačky biatlonistek SP v Östersundu
Zdroj: ČT sport

„Měli jsme možnost udělat změnu v sestavě pro Světový pohár a chceme mít rezervu do štafety,“ vysvětlil svazovému webu sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Právě česká štafeta žen přinesla českému biatlonu zatím největší radost. Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Markéta Davidová totiž zahájily SP třetím místem a získaly první medaili od ledna 2019, kdy byly rovněž třetí v německém Oberhofu.

9 minut
Sestřih štafety biatlonistek v Östersundu
Zdroj: ČT sport

Individuálně se dařilo také Lucii Charvátové, která skončila šestá ve stíhačce a zaznamenala nejlepší výsledek ve čtyřpoložkovém závodě.

Jejím maximem ve stíhačce dosud bylo 12. místo z Östersundu v roce 2016. V nejlepší šestici byla poprvé od bronzového sprintu na mistrovství světa v Anterselvě před pěti lety.

„Střílela poměrně dobře už na soustředění ve Vuokatti i na trénincích v Östersundu. S Lukášem Dostálem na střelbě hodně zapracovali,“ pochvaloval si Rybář, který ocenil i běžeckou formu Charvátové.

V Hochfilzenu se bude vedle sprintů závodit také ve stíhačkách a zmíněných štafetách. Poslední díl SP v rámci prvního trimestru obstará před Vánoci francouzské Annecy, kde budou poprvé v ročníku k vidění hromadné starty.

