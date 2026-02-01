Biatlon

České biatlonové štafety zakončily ME osmým a desátým místem


před 41 mminutami|Zdroj: ČT sport

Mistrovství Evropy v biatlonu v norském Sjusjöenu uzavřely štafety žen a mužů. České kvarteto mužů skončilo na osmém místě, ačkoli ještě na poslední střelbu dorazil finišman Jakub Štvrtecký jako čtvrtý. Čtyři trestná kola však českou štafetu z teoretického boje o medaile definitivně vyřadila. Ženský tým naopak ztrátu doháněl od začátku závodu, kdy byl po dvou trestných kolech poslední. Nakonec se ale vyšplhal na desáté místo. Česká reprezentace tak z evropského šampionátu odjela bez cenného kovu.

Čtveřice Vladimír Kocmánek, Jonáš Mareček, Adam Václavík a Jakub Štvrtecký se k předním příčkám propracovávala postupně a až po první střelbu Jakuba Štvrteckého držela i slušnou střeleckou bilanci. Mareček na druhém úseku dokonce předával Václavíkovi na prvním místě.

Štvrtecký však závěrečnou položku vestoje, kam přijel jako čtvrtý, promarnil a trefil ze všeho jen jeden dobíjený terč. Štafetu tak dovezl s celkovou bilancí 4 chyb a 14 dobíjení na osmém místě se ztrátou téměř tří minut na vítězné Norsko. Stříbro vybojovalo Německo a bronz Francie.

Ženy naopak v celém závodu dotahovaly. Eliška Václavíková chybovala na střelbě vestoje a absolvovala dvě trestná kola, čímž štafetu poslala na chvost pole. Ilona Plecháčová, Kateřina Pavlů a Heda Mikolášová se pak už výrazným chybám vyvarovaly a dokázaly protlačit českou vlajku do první desítky. Vítězkami se staly Francouzky před Němkami a Norkami.

Výsledky mistrovství Evropy v biatlonu

Muži (4x7,5 km): 1. Norsko (Gerhardsen, Kalkenberg, Nevland, Frey) 1:17:08,4 (1 trest. okruh+8 dobíjení), 2. Německo -6,5 (2+10), 3. Francie -55,2 (1+13), ...8. Česko (Kocmánek, Mareček, Václavík, Štvrtecký) -2:54,5 (4+14).

Ženy (4x6 km): 1. Francie (Henaffová, Galmaceová Paulinová, Chauveauová, Guigonnatová) 1:12:53,1 (0+8), 2. Německo -16,6 (0+9), 3. Norsko -56,0 (0+8), ...10. Česko (Václavíková, Plecháčová, Pavlů, Mikolášová) -5:30,2 (2+11).

