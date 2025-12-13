Víkendový program v Hochfilzenu slibuje závody na přeskáčku. Zatímco biatlonisty čeká stíhačka, ženy pojedou v sobotu štafetu. O den později si disciplíny prohodí. A jak jsou na tom Češi? Přímé přenosy závodů i nástřelů Světového poháru sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Biatlonový program na víkend. Pět českých tváří ve stíhačkách a štafetová očekávání
Ve stíhačkách bude mít reprezentace pětinásobné zastoupení. Mezi českými závodníky byl ve sprintu nejlepší Vítězslav Hornig, který skončil dvaadvacátý. „Byl to takový standard, který bych chtěl jezdit,“ uvedl v rozhovoru pro ČT sport.
„Ještě doufám, že se trochu rozjedu, protože jsem se necítil úplně nejlépe. Klasicky se tu potvrdila zrádná střelnice, kdy je příjezd mírně do kopce a musel jsem hodně dlouho vylehávat na první položce, aby tam ty rány byly,“ doplnil Hornig.
Michal Krčmář doběhl po dvou střeleckých chybách třiačtyřicátý, před ním bodoval ještě Mikuláš Karlík na čtyřicáté pozici, tedy stejně jako Markéta Davidová.
Její tři chybné rány vestoje byly ale moc. „Jsem z toho zklamaná. Trochu jsem se tady s tou stojkou snažila pracovat a mrzí mě, že jsem to v závodě nezvládla. Mrzí mě, že ty tři rány šly vedle,“ uvedla.
Nejlepší Češkou byla na třiadvacátém místě Lucie Charvátová, která tak potvrdila dobrou střeleckou formu. Netrefila až poslední ránu. „Vypadalo to, že jsem asi lepší střelec než běžec. Ten pocit na lyžích není tedy dobrý,“ prohlásila.
Sprint v Hochfilzenu vyhrál Ital Tommaso Giacomel, jenž zdolal o čtyři sekundy Francouze Érica Perrota, třetí byl Philipp Horn z Německa. Radovala se také Francouzka Lou Jeanmonnotová. Ta porazila o 15,3 sekundy Norku Maren Kirkeeideovou. Třetí skončila Švédka Anna Magnussonová, která se posunula do čela průběžného pořadí.
Co se štafet týče, v nich budou chtít Češky navázat na perfektní třetí místo ze švédského Östersundu. Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Markéta Davidová tam získaly první medaili od ledna 2019, kdy byly rovněž třetí v německém Oberhofu. Závod před dvěma týdny vyhrály Francouzky před Italkami.
A vzhledem k tomu, že „vítězná“ sestava se nemění, trenéři v čele s Lukášem Dostálem zvolili opět stejnou sestavu včetně jednotlivých úseků. Davidová tedy bude opět nezvykle finišovat.
To čeští muži ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký a Mikuláš Karlík doběhli po třech trestných kolech sedmí s více než dvouminutovou ztrátou na vítězné Norsko. Závod ale provázely těžší povětrnostní podmínky.
Víkendový program SP v Hochfilzenu na ČT sport:
Víkendový program SP v Hochfilzenu na ČT sport:
Sobota 13. prosince
11:15 — stíhačka mužů (nástřel) — ČT sport Plus
12:00 — stíhačka mužů — ČT sport
13:30 — štafeta žen (nástřel) — ČT sport Plus
14:15 — štafeta žen — ČT sport
Neděle 14. prosince
11:15 — štafeta mužů (nástřel) — ČT sport Plus
11:50 — štafeta mužů — ČT sport Plus
14:00 — stíhačka žen (nástřel) — ČT sport Plus
14:45 — stíhačka žen — ČT sport Plus
Norsko bylo dlouho suverénní, po třech úsecích vedlo o více než minutu. Pak se Vetle Sjaastad Christiansen trápil na položce vleže a musel na trestné kolo, ale před dotírajícím Francouzem Ericem Perrotem uhájil náskok 15,3 sekundy. Třetí skončili Italové.
Před rokem se v Hochfilzenu radovalo německé kvarteto biatlonistek před Francií a Švédskem. Češky byly osmé, když nemocnou Davidovou nahradila Kristýna Otcovská. U mužů byla vítězná Francie před Nory a Švédy. Češi skončili devátí, protože Štvrteckému se nevyhnula dvě trestná kola.