Trest jí vypršel a biatlonistka Julia Simonová je zpět a objevila se i v předběžné francouzské nominaci na zimní olympiádu. Potrestána byla za to, že okradla kolegyni z reprezentace, ale už se vrátila do Světového poháru. Je i na seznamu třiasedmdesáti reprezentantů, který v úterý zveřejnil národní olympijský výbor. Některé sporty, včetně alpského lyžování, zatím chybějí.
Simonová je po trestu za krádež zpět a míří na ZOH
Devětadvacetiletá Simonová přišla o úvod olympijské sezony poté, co dostala půlroční distanc za zneužití kreditních karet Justine Braisazové-Bouchetové. Kromě trestu od Francouzské lyžařské federace dostal podmínku na tři měsíce a pokuty od soudu.
Desetinásobná mistryně světa se před necelými dvěma týdny vrátila do Světového poháru devatenáctým místem ve sprintu v Hochfilzenu. V sobotním stíhacím závodu v Annecy už skončila těsně pod stupni vítězů.
Francouzský biatlon může na olympijský hry vyslat dvanáct závodníků, v nominaci je zatím devět jmen. Nechybějí Braisazová-Bouchetová ani současná jednička Světového poháru Lou Jeanmonnotová.
V rychlobruslařském týmu je i světový rekordman na 5000 m Timothy Loubineaud, jeden z hlavních soupeřů Metoděje Jílka.