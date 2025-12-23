Nečekaná zpráva zasáhla norský biatlon. Náhle zemřel Sivert Bakken, jenž ještě o víkendu startoval na Světovém poháru v Annecy. Příčina smrti není známa, uvedla na webu Mezinárodní biatlonová unie (IBU). Podle médií byl sedmadvacetiletý biatlonista nalezen mrtev v úterý ráno ve svém hotelovém pokoji v italském Lavaze, kde se připravoval na další závody.
Norský biatlonista Bakken byl nalezen v hotelovém pokoji mrtvý
Bakken zazářil v sezoně 2021/22. Ve Světovém poháru obsadil celkově deváté místo a získal malý křišťálový glóbus za hodnocení závodů s hromadným startem, poté co vyhrál závěrečný závod ročníku před domácím publikem v Oslu. Bylo to jeho první a jediné vítězství v SP.
Po životním úspěchu mu lékaři diagnostikovali zánět srdečního svalu a do soutěží IBU se vrátil až listopadu 2024, téměř tisíc dnů po triumfu na Holmenkollenu.
Letos na přelomu ledna a února získal Bakken dvě zlaté medaile na mistrovství Evropy a v olympijské sezoně se zapojil do Světového poháru. Začátkem prosince byl čtvrtý ve vytrvalostním závodu v Östersundu a v pátek na úvod závodů v Annecy obsadil páté místo ve sprintu.
„Sivertův návrat k biatlonu po období utrpení byl zdrojem nesmírné radosti pro všechny členy biatlonové rodiny a inspirující ukázkou jeho houževnatosti a odhodlání. Jeho odchod v tak mladém věku se nedá pochopit, ale nebude zapomenut a zůstane navždy v našich srdcích,“ uvedl prezident IBU Olle Dahlin.