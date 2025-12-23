Biatlon

Norský biatlonista Bakken byl nalezen v hotelovém pokoji mrtvý


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Nečekaná zpráva zasáhla norský biatlon. Náhle zemřel Sivert Bakken, jenž ještě o víkendu startoval na Světovém poháru v Annecy. Příčina smrti není známa, uvedla na webu Mezinárodní biatlonová unie (IBU). Podle médií byl sedmadvacetiletý biatlonista nalezen mrtev v úterý ráno ve svém hotelovém pokoji v italském Lavaze, kde se připravoval na další závody.

Bakken zazářil v sezoně 2021/22. Ve Světovém poháru obsadil celkově deváté místo a získal malý křišťálový glóbus za hodnocení závodů s hromadným startem, poté co vyhrál závěrečný závod ročníku před domácím publikem v Oslu. Bylo to jeho první a jediné vítězství v SP.

Po životním úspěchu mu lékaři diagnostikovali zánět srdečního svalu a do soutěží IBU se vrátil až listopadu 2024, téměř tisíc dnů po triumfu na Holmenkollenu.

Přečtěte si také

Bakken zazářil a uzmul na Holmenkollenu výhru i glóbus. Krčmář napodobil Davidovou

20. 3. 2022

Bakken zazářil a uzmul na Holmenkollenu výhru i glóbus. Krčmář napodobil Davidovou

Letos na přelomu ledna a února získal Bakken dvě zlaté medaile na mistrovství Evropy a v olympijské sezoně se zapojil do Světového poháru. Začátkem prosince byl čtvrtý ve vytrvalostním závodu v Östersundu a v pátek na úvod závodů v Annecy obsadil páté místo ve sprintu.

„Sivertův návrat k biatlonu po období utrpení byl zdrojem nesmírné radosti pro všechny členy biatlonové rodiny a inspirující ukázkou jeho houževnatosti a odhodlání. Jeho odchod v tak mladém věku se nedá pochopit, ale nebude zapomenut a zůstane navždy v našich srdcích,“ uvedl prezident IBU Olle Dahlin.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.