Žabiny deklasovaly Ostravu podruhé za sebou a v sérii vedou 2:0

Basketbalistky Žabin Brno rozdrtily v druhém semifinálovém utkání play-off SBŠ Ostrava 108:42 a vedou 2:0 na zápasy. Série směřuje k rychlému konci stejně jako souboj mezi USK a KP Brno, který mohou pražské obhájkyně titulu po dvou jasných výhrách ukončit již dnes v podvečer ve své hale Královka. Žabiny a SBŠ se potřetí utkají v úterý, při pozměněném pořadí zápasů tentokrát v Ostravě.
Žabiny navázaly na středeční drtivé vítězství 106:52 a znovu v domácí hale nedaly oslabenému soupeři sebemenší šanci. Už za poločas nastřílely 68 bodů, v zápase trefily celkem 14 trojek a měly drtivou podkošovou převahu. Sedm hráček dalo 11 a více bodů, Eliška Hamzová zaznamenala 17 bodů a 12 doskoků, střelecky stejně úspěšná Kennedy Brownová přidala pod košem deset zisků.
Ostravanky se vůbec nedostaly do zápasu navzdory tomu, že tentokrát měly více času na přípravu oproti prvnímu duelu, k němuž nastoupily pouhý den po završení obratu ze stavu 0:2 na zápasy ve čtvrtfinálové sérii s Chomutovem. Opět jim citelně chyběla pivotka Marina Ewodová, která utrpěla proti Levharticím menší otřes mozku, i opory Oliana Squiresová a další pivotka Iva Beloševičová.
„My určitě zabojujeme, ale karty jsou rozdány. Je to pro nás těžké, Brno má výškovou převahu. Nám se to všechno rozpadlo,“ řekla televizi Nova Sport trenérka Iveta Rašková.
Semifinále play-off basketbalové ligy žen – 2. zápas:
Semifinále play-off basketbalové ligy žen – 2. zápas:
Žabiny Brno – SBŠ Ostrava 108:42 (31:0, 68:19, 91:29)
Nejvíce bodů: Hamzová a Brownová po 17, Záplatová 14 – Nelsonová 11, Válková 9, Vacková 6. Stav série: 2:0.
3. zápas:
17:00 USK Praha – KP Brno.